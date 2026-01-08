Vigo activa ya el modo San Blas: cartel de la gran fiesta de furanchos de Bembrive

Antes incluso de que la Navidad de Vigo más grande de su historia apague la luces, arrancará este 2026 una de las fiestas tradicionales más emblemáticas y «furancheiras» de la ciudad: el San Blas de Bembrive. Celebración que acaba cuya comisión de fiestas desveló ya el cartel de la programación de este año y cuya fiesta comenzará ya a calentar las gargantas este viernes y sábado 9 y 10 de enero.

Aunque los días grandes serán el sábado 31 de enero y el domingo y lunes 1 y 2 de febrero, la Irmandande de Festas San Blas en Santiago Apostol de Bembrive iniciará la celebración este fin de semana con música itinerante el primer día a cargo de Cans de Palleiro a partir de las 21.00 horas y el sábado, con la la celebración del IV Serán Popular, que se celebrará a las 20.00 horas en el palco viejo de Bembrive (frente a la iglesia).

De esta forma, la fiesta de furanchos y musical está garantizada hasta el próximo 3 de febrero, día grande de San Blas. En las últimas ediciones la organización lanzó una serie de avisos pidiendo respeto, responsabilidad y evitar comportamientos incívicos para garantizar que la tradicional fiesta se pueda seguir celebrando.

Cartel San Blas Vigo 2026

El cartel de la fiesta de San Blas en Bembrive 2026 también se ha desvelado en las últimas horas.

Entre las actuaciones musicales que habrá este año en el San Blas de Bembrive estarán: Kostamekrélos, Son das Tabernas o Charamuscas, entre otros. Y, entre los grupos itinerantes, Festicultores, Sacho Dixen o Chascarraschás (puedes consultar el cartel completo del San Blas de Bembrive bajo estas líneas).

Con el inicio de las celebraciones por San Blas este fin de semana, nada mejor que el de la parroquia de Bembrive en Vigo para forzar y curar la garganta al mismo tiempo. Lo primero, en los populares furanchos. Y, para los que necesiten un remedio contra la afonía posterior (o cualquier otro mal de garganta), el patrón de los laringólogos podría obrar el milagro in situ. Eso sí, para el día grande, tendrán que esperar al lunes 3 de febrero.

Aunque no se ha desvelado todavía el mapa de furanchos, este año, como en ediciones anteriores, se prevé que abran en torno a una veintena de locales donde se podrá degustar vino y tapas tradicionales.