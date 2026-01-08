Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 8 de enero de 2026 en Vigo:

Últimos días de la exposición de Irene González

Este domingo se clausura la muestra «Se lembrar fose esquecer», de la artista malagueña Irene González. Serán los últimos días en que el público podrá visitar esta exposición realizada en colaboración con La Térmica (Málaga).

MARCO (Príncipe 54).De 11.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta este domingo 11.

Actos

Presentación de libro

Lanzamiento al público del libro «Las trampas de la pornografía, la sexualidad que deseamos» (Editorial Catarata), un trabajo escrito por Amada Traba, Priscila Retamozo y Chis Oliveira, tres referentes en el mundo del feminismo nacional. Presenta el acto, en conversación con las autoras la periodista Carolina Sertal.

A Morada Cooperativa (calle Enrique X. Macías, 6), a partir de las 19.00 horas. Entrada gratuita.

Música

Con la venia

Grupo de bossa-swing, latino y pop que ofrece actuaciones festivas y dinámicas, y donde sus integrantes dan rienda suelta a su pasión. Esta formación está liderada por José Araujo al saxo, clarinete y voz. El germen de la orquesta fue la tuna compostelana de los 70, de la que varios de sus miembros, ya acabadas sus respectivas carreras decidieron unirse para tocar en un local de Vigo aproximadamente en 1981.

Sala Supersonic (calle Fermín Penzol 6), a las 22.00 horas. Entrada libre.

Velpister

Sesión musical denominada «piano salvaje» a cargo del músico Verlpister.

Café Uf (Calle Pracer 19), a partir de las 21.00 horas. Entrada inversa.

Exposiciones

«Non só máscaras has de levar»

Muestra en la sala «A madeira escavada» asociada a la actividad cíclica del entroido que, además de las emblemáticas caretas incluye otros elementos como tocados, chocas, vergallos y trajes. Este año se recuerda, especialmente, al protagonista del carnaval vigués, O Merdeiro , recuperado hace 20 años tras un largo período de olvido.

Museo Liste (calle Pastora, 22). De martes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas. Miércoles, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas (cierra todos los domingos y festivos menos el Día das Letras Galegas). Hasta el 21 de febrero.

