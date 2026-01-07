Navia acogerá el VIII Certamen de Rondallas de Vigo

El VIII Certamen de Rondallas de Vigo, organizado por el Concello, cambia de ubicación. La exhibición tendrá lugar este sábado, a partir de las 17:30 horas, en el pabellón de Navia. En él participarán cuatro de las cinco agrupaciones de la ciudad, que aglutinan a unas 300 personas: Bembrive, Valadares, Beade y Zamáns. No estará la de O Freixo, que atraviesa un año de transición tras el fallecimiento de su histórico capitán, Justo Figueroa, al que rindieron homenaje póstumo el pasado día de Navidad con un pasacalles por el barrio.

Presentación del VIII Certamen de Rondallas de Vigo. / FdV

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, subrayó la importancia cultural de esta manifestación musical, «unha forma de facer folclore única no sur da provincia de Pontevedra, en toda a área de Vigo», y destacó que se trata de «unha tradición que foi pasando dos bisavós aos avós, aos pais, ás nais, ás nenas e aos nenos, e seguirá cos netos e cos bisnetos».

Caballero puso en valor el momento que viven las rondallas gracias a la película de Daniel Sánchez Arévalo, en cines desde el 1 de enero , y apuntó que el objetivo del certamen es «trasladar este folclore a toda a cidade de Vigo». Avanzó que la exhibición en el pabellón de Navia «vai ser excepcional e extraordinaria».

Aquel 1 de enero en el concurso de rondallas del pabellón de As Travesas / Jesús de Arcos

El Concello organiza desde 2018 una exhibición en la que solo participan las formaciones del municipio. Hasta ahora se celebró en el pabellón de As Travesas, que desde 1982 hasta la temporada 2008-2009 acogió el concurso de rondallas de Año Nuevo con participantes del área metropolitana. A partir de entonces la competición se trasladó al Ifevi, y con el paso de los años cambió de promotores.

Por primera vez se celebrará en el pabellón de Navia y, si el tiempo lo permite, el Concello prevé la realización de un desfile desde Coia. «Pero pinta mal», indicó el regidor. «Tratarei de facer o decreto [para que no llueva]. Se o tempo o permite, temos que saír da avenida de Castelao e enlazar con Navia. Imos ver que somos capaces de facer con respecto á chuvia», apuntó.