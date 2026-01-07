Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 7 de enero de 2026 en Vigo:

Concierto de jazz en el Vitruvia

El trío de jazz formado por Gonzalo del Val (batería), Pablo Patiño (contrabajo) y Abe Rábade (piano) atesora más de veinte discos y multitud de reconocimientos nacionales e internacionales.

Vitruvia Café (plaza de Compostela 15), a las 20.30 horas. Entradas: 16 euros, con reserva en el 645 996690.

Actos

Proyección de «À Procura da Estrela»

Proyección del filme gallego-portugués «À Procura da Estrela», con la presencia de su director, el vigués Carlos Martínez-Peñalver.

Café Uf (calle Pracer 9), a las 20.00 horas. Entrada libre.

Música

Dani Font Trío + Jam de La Casa de Arriba

El trío presentará composiciones originales, así como de Oliver Nelson, Charles Mingus o Herbie Hancock. La apertura del concierto dará paso a la «jam session» donde otros músicos que asistan podrán unirse al escenario y compartir canciones de la tradición afroamericana.

A Casa de Arriba (calle Martín Códax 23), a las 21.15 horas. Entrada: 6 euros.

Exposiciones

Concurso de nacimientos en Afundación

Con motivo del sesenta aniversario de esta emblemática efeméride de portales navideños en la ciudad, la Obra Social de Abanca incluye, además de la tradicional exposición de todas las creaciones presentadas en el evento, una cuidada selección de belenes del siglo XIX, cedidos por la Colección de Belenes Tradición Peña Marín.

Sala de exposiciones de Afundación (calle Policarpo Sanz, 26). De 11.00 a 14.00 horas. Concluye hoy.

