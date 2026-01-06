Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 6 de enero de 2026 en Vigo:

Gran baile de Reyes con la música de Capitol

La orquesta gallega Capitol será la encargada esta tarde de Reyes de amenizar el tradicional baile del 6 de enero en el auditorio del Centro Cultural y Recreativo de Cabral.

Sede del CCR de Cabral, a partir de las 17.30 horas.

Actos

Rondalla Reis Magos 2026 y Cantareiras do Nadal, en Valladares

Para completar las celebraciones navideñas, el Centro Vecinal y Cultural de Valladares acogerá hoy la interpretación de una buena selección de cantigas a cargo de las reconocidas Cantareiras do Nadal. Y, concluida la misa del mediodía en la iglesia parroquial, en la que estarán presentes los Magos de Oriente acompañando al Niño Jesús, la Rondalla Reis Magos 2026 del CVC de Valladares hará las delicias de los presentes delante del templo, en un acto que incluirá el reparto de caramelos entre los más pequeños.

CVC de Valladares e iglesia parroquial, desde las 12.00 horas.

Circo de Nadal «Viaxe a Polaris» en la avenida de Castelao

Circo navideño lleno de magia y emoción, donde las más tradicionales acrobacias, el teatro visual y la música se unen para contar una historia. que hará las delicias de las familias y asistentes.

En la carpa de Coia (avenida de Castelao). Sesiones a las 12.00 horas y 17.00 horas.

Exposiciones

De camino a Belén

La exposición, que concluye hoy, está compuesta por casi doscientas figuras que ocupan más de doscientos metros cuadrados de superficie. La muestra fue creada por la Agrupación Belenista A Morana y modelada por el escultor José Luis Mayo Lebrija, uno de los belenistas más prestigiosos de España.

Casa das Artes (calle Policarpo Sanz, 15). De 11.00 a 19.00 horas.

Concurso de nacimientos en Afundación

Con motivo del sesenta aniversario de esta emblemática efeméride de portales navideños en la ciudad, la Obra Social de Abanca incluye, además de la tradicional exposición de todas las creaciones presentadas en el evento, una cuidada selección de belenes del siglo XIX, cedidos por la Colección de Belenes Tradición Peña Marín.

Sala de exposiciones de Afundación (calle Policarpo Sanz, 26). De 11. 00 a 14.00 horas. Hasta mañana.

agenda@farodevigo.es