Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el lunes 5 de enero en Vigo
Cabalgata de Reyes 2026
Dos modalidades de Cabalgata: estática por la mañana, en la Avenida de Castelao, y la tradicional dinámica con un recorrido por distintas calles por la tarde.
- La versión estática en la Avenida de Castelao. De 11. 00 a 14.00 horas. La dinámica empezará a las 18.00 horas desde la misma avenida.
Actos
Taller de dulces marinos
Organizado por el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Para niños de 6 a 12 años.
- En el edificio Cambón (Palma, 4). De 11.00 horas a 12.00 horas y de 12.30 a 13.30 horas.
Taller de bandejas para Reyes
Ciudad Aventura dirigirá esta manualidad para niños y niñas de 5 a 12 años.
- En la planta baja del C.C. Camelias. A las 12.00, plazas limitadas.
Navidad en Bouzas
Celebra su propia Navidad por primera vez con un mercado navideño como principal atractivo. Habrá 15 puestos que ofrecerán principalmente comida, artesanía y decoración, con propuestas para todos los gustos e ideas originales para regalar. Hoy estarán los Reyes Magos recibiendo a los pequeños.
- En la Alameda de Bouzas (Plaza Independencia). De 17.30 a 19.30.
Exposiciones
De camino a Belén
La exposición, compuesta por casi doscientas figuras, ocupa más de doscientos metros cuadrados. Fue creada por la Agrupación Belenista A Morana y modelada por el escultor José Luis Mayo Lebrija, uno de los belenistas más prestigiosos de España.
- En Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15). De 11:00 a 19:00 hora. Hasta el 6 de enero.
Concurso de nacimientos
Con motivo del sesenta aniversario de esta emblemática efeméride, la Obra Social de ABANCA incluye, además de la tradicional exposición de todas las creaciones presentadas en el evento, una cuidada selección de belenes del siglo XIX cedidos por la Colección de Belenes Tradición Peña Marín.
- En la Sala de exposiciones de Afundación (Policarpo Sanz, 26). De 11. 00 a 14.00 horas. Hasta el 7 de enero.
- «La felicidad consiste en vivir sin echarla de menos, es un invento del mercado»
- Argentina autoriza la entrada en sus aguas a barcos chinos por un fuerte temporal; pesqueros gallegos, a la capa
- Nueva Pescanova busca comprador para su histórica filial de Mozambique
- El nuevo túnel de Vigo estará coronado por una «lengua» verde
- La ría de Vigo recibe al tercer mayor «tanque flotante» para peces vivos del mundo
- Tormenta perfecta en el PAC de Vigo: un médico menos y alta demanda asistencial provocan hasta cinco horas de espera
- La asimetría de la medicina en España: la responsabilidad sin autoridad (I)
- El nuevo plan «Renova o teu Vehículo» de la Xunta aspira a movilizar 37 millones para descarbonizar 1.600 coches y furgonetas