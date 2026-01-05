Cabalgata de Reyes 2026

Dos modalidades de Cabalgata: estática por la mañana, en la Avenida de Castelao, y la tradicional dinámica con un recorrido por distintas calles por la tarde.

La versión estática en la Avenida de Castelao. De 11. 00 a 14.00 horas. La dinámica empezará a las 18.00 horas desde la misma avenida.

Pedro Fernández

Actos

Taller de dulces marinos

Organizado por el Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Para niños de 6 a 12 años.

En el edificio Cambón (Palma, 4). De 11.00 horas a 12.00 horas y de 12.30 a 13.30 horas.

Taller de bandejas para Reyes

Ciudad Aventura dirigirá esta manualidad para niños y niñas de 5 a 12 años.

En la planta baja del C.C. Camelias. A las 12.00, plazas limitadas.

Navidad en Bouzas

Celebra su propia Navidad por primera vez con un mercado navideño como principal atractivo. Habrá 15 puestos que ofrecerán principalmente comida, artesanía y decoración, con propuestas para todos los gustos e ideas originales para regalar. Hoy estarán los Reyes Magos recibiendo a los pequeños.

En la Alameda de Bouzas (Plaza Independencia). De 17.30 a 19.30.

Exposiciones

De camino a Belén

La exposición, compuesta por casi doscientas figuras, ocupa más de doscientos metros cuadrados. Fue creada por la Agrupación Belenista A Morana y modelada por el escultor José Luis Mayo Lebrija, uno de los belenistas más prestigiosos de España.

En Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15). De 11:00 a 19:00 hora. Hasta el 6 de enero.

Viaje por el Belén Monumental «Camiño a Belén» de la Navidad de Vigo / Concello de Vigo

Concurso de nacimientos

Con motivo del sesenta aniversario de esta emblemática efeméride, la Obra Social de ABANCA incluye, además de la tradicional exposición de todas las creaciones presentadas en el evento, una cuidada selección de belenes del siglo XIX cedidos por la Colección de Belenes Tradición Peña Marín.