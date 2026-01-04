Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este domingo 4 de enero de 2026 en Vigo:

«La vuelta al mundo en 80 días: el musical»

Una gran comedia musical familiar, inspirada en la obra maestra de Julio Verne, con números musicales, humor, magia y una puesta en escena de gran calidad. Una producción para disfrutar en familia durante estas vacaciones en una ciudad tan vinculada a Verne como Vigo.

En el Teatro Salesianos (Venezuela, 3). A las 17.00 horas.

Actos

«En busca dos edificios perdidos»

Dentro de los programas de divulgación de la Fortaleza de O Castro, se desarrollauna actividad dirigida a familias con niños de 5 a 12 años con el fin de que se acerquen de forma participativa y lúdica a la historia de la fortaleza.

En la Fortaleza de O Castro (Paseo Rosalía de Castro, 5). De 11.00 a 12.30 horas.

«Científica por un día»

Actividad para niños y niñas a partir de 6 años. Realizada por el Centro de Investigacións Mariñas e Universidade de Vigo. Tiene 20 minutos de duración.

En el Edificio Cambón ( Palma, 4). De 11.30 a 13.30 horas.

«Obradoiro poético»

Café Uf en colaboración con la artista Noa Fontán organiza un taller abierto para introducir la escritura poética y reflexionar sobre la ciudad de Vigo en estos términos.

En el Cefé UF (Placer, 19). A las 18.00 horas.

«Un día no Xapón»

Actividad familiar para aprender sobre el arte de Ukiyo-e. Está dirigida a niños y niñas mayores de 7 años. Podrán realizar sus propias estampas.

En el Museo del Mar (Avda. Atlántida, 160). A las 11.30 horas. Necesaria inscripción en el 986 247750.

«Misterio na Vila Romana de Toralla»

Actividad dirigida a familias con niños a partir de los 8 años. Necesaria inscripción previa Tlf. 615258531

En la Villa Romana de Toralla. De 12.00 horas a 13.30 horas.

Teatro

«Viaxe a Polaris»

Circo de Navidad lleno de magia y emoción, donde el circo, el teatro visual y la música, se unen para contar una historia.

En la carpa de Coia (Avda Castelao). A las 12.00 horas y a las 17.00 horas.

«Olaf presenta»

Espectáculo teatral y musical para toda la familia en el que Olaf conducirá a los pequeños espectadores por un cuento distinto cada día. Las funciones duran 30 minutos y el cuento de hoy es el de Encanto.

Centro Comercial A Laxe (Cánovas del Castillo, 1). Se ofrecen cinco funciones diarias: a las 11.00 horas, 13.00 horas, 16.00 horas, 18.00 horas y 20.00 horas.

«Conto de Nadal»

Obra de teatro familiar de comedia del arte a cargo de Vicus Teatro y dirigida por Pablo Carrera. Un clásico de la literatura universal de Charles Dickens pensado para que la familia viva una experiencia inolvidable.

Aproinppa (Rúa Segunda República, 10). A las 19.00 horas.

Personaxes de Nadal

La compañía Pablo Méndez Performances recorrerá todas las plantas con un espectáculo único.

En lel Corte Inglés (Gran Vía, 28). A las 19.30 horas.

Música

Jam session en el Arco da Vella

Espacio que cada domingo reúne a músicos, aficionados y amantes de la música en vivo para compartir improvisaciones.

En el Arco da Vella (Churruca, 2). A las 19.30 horas.

