Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el domingo 4 de enero en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este domingo 4 de enero de 2026 en Vigo:
«La vuelta al mundo en 80 días: el musical»
Una gran comedia musical familiar, inspirada en la obra maestra de Julio Verne, con números musicales, humor, magia y una puesta en escena de gran calidad. Una producción para disfrutar en familia durante estas vacaciones en una ciudad tan vinculada a Verne como Vigo.
- En el Teatro Salesianos (Venezuela, 3). A las 17.00 horas.
Actos
«En busca dos edificios perdidos»
Dentro de los programas de divulgación de la Fortaleza de O Castro, se desarrollauna actividad dirigida a familias con niños de 5 a 12 años con el fin de que se acerquen de forma participativa y lúdica a la historia de la fortaleza.
- En la Fortaleza de O Castro (Paseo Rosalía de Castro, 5). De 11.00 a 12.30 horas.
«Científica por un día»
Actividad para niños y niñas a partir de 6 años. Realizada por el Centro de Investigacións Mariñas e Universidade de Vigo. Tiene 20 minutos de duración.
- En el Edificio Cambón ( Palma, 4). De 11.30 a 13.30 horas.
«Obradoiro poético»
Café Uf en colaboración con la artista Noa Fontán organiza un taller abierto para introducir la escritura poética y reflexionar sobre la ciudad de Vigo en estos términos.
- En el Cefé UF (Placer, 19). A las 18.00 horas.
«Un día no Xapón»
Actividad familiar para aprender sobre el arte de Ukiyo-e. Está dirigida a niños y niñas mayores de 7 años. Podrán realizar sus propias estampas.
- En el Museo del Mar (Avda. Atlántida, 160). A las 11.30 horas. Necesaria inscripción en el 986 247750.
«Misterio na Vila Romana de Toralla»
Actividad dirigida a familias con niños a partir de los 8 años. Necesaria inscripción previa Tlf. 615258531
- En la Villa Romana de Toralla. De 12.00 horas a 13.30 horas.
Teatro
«Viaxe a Polaris»
Circo de Navidad lleno de magia y emoción, donde el circo, el teatro visual y la música, se unen para contar una historia.
- En la carpa de Coia (Avda Castelao). A las 12.00 horas y a las 17.00 horas.
«Olaf presenta»
Espectáculo teatral y musical para toda la familia en el que Olaf conducirá a los pequeños espectadores por un cuento distinto cada día. Las funciones duran 30 minutos y el cuento de hoy es el de Encanto.
- Centro Comercial A Laxe (Cánovas del Castillo, 1). Se ofrecen cinco funciones diarias: a las 11.00 horas, 13.00 horas, 16.00 horas, 18.00 horas y 20.00 horas.
«Conto de Nadal»
Obra de teatro familiar de comedia del arte a cargo de Vicus Teatro y dirigida por Pablo Carrera. Un clásico de la literatura universal de Charles Dickens pensado para que la familia viva una experiencia inolvidable.
- Aproinppa (Rúa Segunda República, 10). A las 19.00 horas.
Personaxes de Nadal
La compañía Pablo Méndez Performances recorrerá todas las plantas con un espectáculo único.
- En lel Corte Inglés (Gran Vía, 28). A las 19.30 horas.
Música
Jam session en el Arco da Vella
Espacio que cada domingo reúne a músicos, aficionados y amantes de la música en vivo para compartir improvisaciones.
- En el Arco da Vella (Churruca, 2). A las 19.30 horas.
