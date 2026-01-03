Qué hacer en las comarcas

Paella de cocido enun puesto gastro de las Aldeas de Nadal

El cocinero lalinense Álex Iglesias preparó anteayer una singular paella de cocido que se repartió entre las personas que se acercaron a la caseta del mercado gastronómico de las Aldeas de Nadal que el chef comparte con Cervexas Toupiña. Iglesias y Carlos Brea asumen la organización del gran cocido que el próximo 8 de febrero se organizará por primera vez en el Lalín Arena. Además, en esta campaña promocional se sortearon dos entradas para el cocido multitudinario que se celebrará, previo pago, en el multiusos de la capital dezana.

Música navideña en As Dores

La residencia de mayores As Dores de Lalín despidió el año con numerosas actividades, entre ellas un concierto de Navidad y postres diseñados por Vanessa Taboada Santin.

Los últimos peregrinos de la Geira en 2025

La parroquia estradense de Codeseda despidió el año con la última visita de peregrinos del Camiño da Geira en 2025, que en este caso fue la de María Clara.