Agenda cultural y de ocio para el sábado 3 de enero en Vigo

Imagen del evento. / FdV.

Imagen del evento. / FdV.

R. V.

Vigo

Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 3 de enero de 2026 en Vigo:

El Gran Circo Acrobático de China

Calificado como único en el mundo, tiene más de 30 artistas en escena, la mayoría medallistas olímpicos y algunos procedentes del Cirque du Soleil. Una propuesta capaz de atraer a todos los públicos, y en especial, al más familiar.

  • En el Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo (avenida de Beiramar, 59). A las 18.00 horas y a las 20.30 horas

ACTOS

‘Peixiños market’

Un mercado con puestos de artesanía, almuerzo y bebidas, DJs todo el día, bingo y rifas. Todo el dinero recaudado por la organización se destinará a la realización de un cortometraje sobre el Alzheimer.

  • AMorada (Enrique Xabier Macías, 6). De 12.00 horas a 20.00 horas.

Taller decoración de galletas

Dentro de la programación navideña del Centro Comercial Camelias para los más pequeños. Ciudad Aventura dirigirá el taller para niños y niñas de de 5 a 12 años.

  • En CC Camelias. A las 12.00 horas. Plazas limitadas.
Taller de decoración de galletas / FdV

Taller de decoración de galletas / FdV

Cuentacuentos

«Pipo nas illas» es un cuento para niños de 3 a 10 años. Narrado por Corticata.

  •  En el Edificio Cambón (Palma, 4). De 12.00 horas a 13.00 horas. 25 niñas acompañadas de una persona adulta (máximo 4 participantes por adulto).

Música

Tamboleiro de Nadal

Concierto especial en el que participarán el Coro Acopovi, la Agrupación Musical Atlántida de Matamá y el artista Richard Sánchez. 

  •  En el árbol de Navidad de la Puerta del Sol. A las 19.30 horas. Para todas las edades.

Concierto benéfico de Reyes

La Orquesta Clásica de Vigo organiza un concierto especial dedicado a Chaikovski, donde se interpretará El Cascanueces, una propuesta para dar la bienvenida a los reyes en la que colaboran con cinco entidades sociales de nuestra ciudad: Aldeas Infantiles, Asociación de Parálisis Cerebral de Vigo, Comedor de la Esperanza, Discamino y Lusekelo-Alegría. Un programa para todos los públicos con el que dejar huella en nuestro entorno.

  • En el teatro Salesianos (Venezuela, 3). A las 12.30 horas.
La orquesta, durante una interpretación. / Olalla Lojo

La orquesta, durante una interpretación. / Olalla Lojo

Supernova

El grupo vigués Supernova, una de las bandas de versiones más enérgicas y versátiles de la escena gallega, ofrecerá un concierto en el que repasará algunos de los grandes himnos del pop-rock nacional e internacional.

Cartel del evento / FdV

Cartel del evento / FdV

The Tremenders

El grupo vigués presenta un repertorio de versiones cuidadosamente seleccionadas, con grandes canciones de clásicos como Aretha, Nina Simone o Amy Winehouse, y también nuevas promesas como Freedonia. Un homenaje al soul más visceral y salvaje.

  • En la Pecera (Pizarro, 35). A las 22.00 horas.

Hits Siglo XX

Segunda edición de la tarde favorita de la nostalgia. Para cantar a todo pulmón todos los grandes éxitos musicales del siglo XX. De los años 50 a los 90, en inglés o español: pop, rock, disco, funk, R&B, etc.

  • Sala Supersonic . (Fermín Penzol, 6). A las 18.00 horas.

Teatro

El Show de la Fantasy House

Es una inmersión total en el universo del TEAM FANTASY, compuesto por los exitosos Youtubers Animalize21, AlesGF, PabletePablitor y los diferentes personajes que encarnan en sus vídeos como O Rulas, O Ruso y Pablete.

  • En el Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 12). A las 17.00 horas.

Personaxes de Nadal

La compañía Pablo Méndez Performance recorrerá todas las plantas con un espectáculo único.

  • En lel Corte Inglés (Gran Vía, 28). A las 19.30 horas.

