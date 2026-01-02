Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el viernes 2 de enero en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 2 de enero de 2026 en Vigo:
Bibopalula
El primer musical en gallego regresa a los escenarios con una experiencia única para los más pequeños. Un festival de luces, colores, canciones y bailes, protagonizado por Lidia Veiga.
- En el Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 17.30 horas.
ACTOS
«Elefante y tigre»
Laura Álvarez contará la historia de Elefante y Tigre, dos amigos inseparables que viven en el corazón de la selva. Cuando un terrible incendio amenaza su hogar y pone en peligro a todos los habitantes, deberán demostrar que el verdadero poder no reside en la fuerza ni en la velocidad, sino en la amistad y el trabajo en equipo.
- En el Corte Inglés ( Gran Vía, 28). A las 18.30 horas. Para peques de entre 3 y 7 años. Inscripciones en eventosvigo@elcorteingles.es
«A viaxe de Nadal»
Un show de fantasía para comenzar el año con ilusión.
- En CC A Laxe ( Cánovas del Castillo, 1). A las 18.00 horas.
Travesía Gourmet
Dentro de la programación del evento, hoy habrá una charla sobre minipíldoras de nutrición con Vanetta.
- Centro Comercial Travesía de Vigo (Travesía de Vigo, 202). A las 19.00 horas. Entrada libre con inscripción previa. Aforo limitado.
Visita del Paje Real
Este año, Bouzas celebra por primera vez su Navidad con un mercado navideño como gran atractivo. Hoy también habrá una visita del paje real y carta para los Reyes Magos.
- En la Alameda de Bouzas (Plaza de la Independencia). A las 17.00 horas.
Teatro
Gran Circo acrobático de china
Descrito como único en el mundo y con más de 30 artistas en escena, algunos de los cuales han trabajado en el Cirque du Soleil, la gira de este impresionante espectáculo llega a España.
- En el Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo (AVDA Beiramar59). A las 20.30 horas.
Pepe y Lucas. Dentro y fuera
Los hermanos gallegos que conquistaron TikTok con su humor y creatividad, están preparándose para dar el salto a los teatros, Su contenido refleja un estilo fresco y próximo, inspirado en su infancia en una aldea gallega.
- En el Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 21.00 horas.
