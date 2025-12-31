Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 31 de diciembre de 2025 en Vigo:

PequeÁrtiko: Migallas Teatro

Dentro del festival organizado por la Sala Ártika para los más pequeños, hoy se representa «A historia do coelliño», dirigida a un público mayor de 1 año. Con una cuidada puesta en escena con títeres, música y objetos, Bea Campos interpreta esta historia sobre el coraje, la amistad y la solidaridad.

Sala Ártika (Beiramar, 113). A las 12.00 horas. Entrada: 9 euros.

Actos

Taller: «Paisaxe de luz»

Para participantes a partir de 4 años, la actividad consiste en un espacio creativo a través de diferentes propuestas de luz y sombra, donde jugarán con la composición y el diseño de un paisaje. Impartido por Cristina González Larriba en colaboración con María Xosé Martínez (Didáctica MARCO). Un programa especial de talleres que busca profundizar en la arquitectura y el paisaje urbano, a través de diferentes lenguajes artísticos, desde un enfoque pedagógico lúdico y creativo.

MARCO (Príncipe, 54). De 11.00 a 13.30 horas. Plazas limitadas hasta completar aforo en cada sección. Las inscripciones se hacen en la taquilla.

San Silvestre 2025

La carrera solidaria, en la que se recorrerá una distancia de 4 kilómetros, celebra este años su vigésimo aniversario

Porta do Sol, a las 12.00 horas.

Fiesta infantil de Fin de Año

Dentro de la programación del Centro Comercial Camelias para Navidad.

Planta de arriba del Centro Comercial Camelias. A las 11.30 horas.

Pista de Hielo

Se puede disfrutar de la pista de hielo móvil más grande de Europa, una atracción que se puede complementar con la popular pista de karts.

Samil. Desde las 11.00 hasta las 19.00 horas. Entrada: 7 euros.

«Tardevieja»

Tardeo antes de la cena de Fin de Año con música para despedir 2025. Contará con la actuación de Cool Nenas y Fei DJ.

En el centro de Vigo. Conciertos en la Praza da Princesa: Fei DJ de 12.30 a 16.30 horas y Cool Nenas de 16.30 a 19.30 horas. Entrada libre.

Música

Mercado Navideño On Ice Vigo

Mañanas de vermut y tardes de conciertos en la vinoteca del mercado navideño On Ice Vigo. Hoy actuarán Dos Tipos y Kiket Saxo.

Terraza del Centro Comercial Vialia. El primero a las 12.00 horas; el segundo de 15.00 a 19.00 horas.

Á Merda 2025

En esta fiesta de Nochevieja, la música corre a cargo de Raphina dos Santos y DJ Rapante.

Sala Kominsky (Irma ndiños, 3). A las 23.59 horas.

Pa Ti Na Ma

Concierto de rumba flamenca en sesión vermú.

Palacio de la Oliva (Oliva, 2). A las 13.30 horas.

Foliada Fin de año

Foliada abierta de Año Nuevo.

Praza de Portugal. A la 1.00 horas. Entrada libre.

New Year´s Eve

Dj sets y fiesta de Fin de Año.

Radio (Churruca, 18) y Boom Boom Room (Churruca, 13). A la 1.00 horas.

Fin de año

Fiesta de fin de año con DJ sets. LLxnto + Elboy.94 + Barros & Knuckles.

Sala Doppler (Martín Códax, 21). A la 1.00 horas.

New Mondo Year 2026

Dj sets por la fiesta de año nuevo: LLxnto+ Dury DJ, Yugen Kala + Rei Tier + Verusk + Wooltef.

Mondo Club (Joaquín Lóriga, 3). A la 1.30 horas.

