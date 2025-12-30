Sinsalaudio y MUTA reúnen a la escena vinculada a la música experimental y sonora

Un encuentro que nace con la finalidad de reunir, antes del cierre del año, a la escena vinculada a la creación contemporánea, particularmente de la música experimental y sonora. Es el objetivo de la iniciativa «MUTASons», impulsada por la promotora musical Sinsalaudio y el espacio mutante para eventos MUTA y que esta misma tarde reunirá en Vigo a diversos artistas, DJs y proyectos vinculados a la escena que, a lo largo de cinco horas, participarán en la jornada.

Phonotoner, Wabii & Yung Denzo Djs, AKAZIE, Kinho, Marco Maril, Marta Verde, Juanma Lodo, Arkestra Djs, Fon_los, Viktor Flores, Mateo Mena y Anna Matveinen son los creadores y creadoras que participarán en el evento, que ofrecerá en la ciudad olívica cinco horas de música con directos y propuestas híbridas, una programación cultural cuyas entradas ya están agotadas.

Con la implicación de Fon Román, a lo largo de cinco horas, en el espacio MUTA se sucederán los DJ sets, directos y propuestas híbridas, dando buena cuenta de la amplia y rica diversidad musical que se vive y escucha en la región, y que se mueve entre la electrónica, la experimentación sonora y la cultura club. Cabe destacar que entre las participantes, estarán DJs como Phonotoner, Wabii & Yung Denzo Djs, AKAZIE, Kinho (Yugen Kala), Arkestra (BFlecha y Mwëslee) y Viktor Flores; y también se celebrarán dos ‘liveʼ de la mano de Marco Maril y Fon_los.

Nuevo proyectos

En una apuesta por mostrar nuevas propuestas de la escena de la música experimental y sonora, el encuentro «MUTASons» también cederá espacio a nuevos proyectos, tales como el de «Mydriasis», una investigación multisensorial llevada a cabo por Mateo Mena y Anna Matveinen, o «LivePixel», la innovadora propuesta en la que confluyen Marta Verde y Juanma Lodo y en la que se mezclan hasta nos sus propios nombres artísticos (pasando a ser, en el escenario, Marta Lodo y Juanma Verde).

Por otra parte, otra de las actividades protagonistas del encuentro de creadores y creadores será la grabación de un podcast que impulsará Sinsalaudio. En este caso, el objetivo es dar cuenta de lo que fue y que supuso, musicalmente, el año 2025 para la escena viguesa experimental.

La jornada «MUTASons» dará comienzo en el entorno de las 17.00 horas y se prolongará hasta las 22.00 horas, con actuaciones cada media hora.