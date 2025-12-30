Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

El Cascanueces

Siguiendo la tradición y el espíritu del ballet clásico, esta suntuosa producción del Tchaikovsky National Ballet captura toda la belleza y el drama del auténtico ballet romántico, un clásico de todos los tiempos que llama a todas las generaciones.

Auditorio Mar de Vigo (Avda. Beiramar, 59). A las 21.00 horas. Entradas en teuticket.com.

Actos

Taller de robótica

Taller de Navidad en el que las artes y la robótica se darán cita para pasar una jornada llena de color y magia. Para niñas y niños de 4 a 10 años.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24 - 26). A las 11.00 horas. Entradas: 5,5 euros.

Taller Xoubacity

Programa especial de talleres para profundizar en la arquitectura y el paisaje urbano, a través de diferentes lenguajes artísticos, desde un enfoque pedagógico lúdico y creativo. Dirigido por Cristina González Larriba en colaboración con Maria Xosé Martínez (Didáctica MARCO).

MARCO (Príncipe, 54). A las 13. 30 horas. Plazas limitadas hasta completar aforo.

Música

MUTASons

Encuentro creado para reunir, antes de fin de año, a la escena vinculada a la creación contemporánea, en particular a la música experimental y sonora. Artistas, DJ y proyectos vinculados a la escena participarán en una jornada que también contará con la participación del creador Fon Román.

MUTA (Joaquín Loriga, 9). De 17.00 horas a 21.30 horas. Entrada: 10 euros con consumición.

David Puime Trío

Concierto de jazz, a la que seguirá una jam session, con una misión: hacer de este pre fin de año una fiesta donde todos los presentes puedan disfrutar de la música y prepararse para el nuevo año. El repertorio incluirá algunos temas del Great American Songbook y otras piezas.

La Casa de Arriba ( Martín Códax 23). A las 21.15 horas. Entrada a 6 euros.

Hey Hematoma

La banda formada por ex-componentes de Siniestro Total (Miguel Costas, Javier Soto y Andrés Cunha) más Chus Dasilva y Alberto Cunha presentará en directo su potente propuesta sonora, combinando energía, actitud y un repertorio lleno de grandes éxitos de ST que promete conectar con el público desde el primer acorde.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22). A las 21.30 horas. Entradas anticipadas: Bar Princesa y Discos Pick Up (15 euros) y en taquilla a 18.

Concierto de Navidad de la Orquesta Clásica de Vigo

En esta ocasión, actuará la pianista Aida Saco Beiroa, artista gallega de proyección internacional, que viajará a Vigo para interpretar el Concierto para piano en sol mayor, M.83, de M. Ravel.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.00 horas.

Teatro

Títeres Natúacasa

Espectáculo de libros mágicos de Pelusa y Castelao para niños en la sesión matinal de Rapazolada na Cerna.

Auditorio CVC Valladares (Camiño do Pedregal, 6). A las 11.30 horas.

Pequeártiko

Dentro del Festival de Teatro para los más pequeños, este martes se representará «Bipedestrucción», obra en la que dos seres que llegan de un universo desconocido deciden investigar cómo se mueve un cuerpo en la Tierra.

Sala Ártika (Beiramar, 113). A las 18.00 horas. Entradas: 9 euros.

