Qué hacer hoy 29 de diciembre en Vigo

PequeÁrtika: «Ñam Ñam»

Es una comedia para todos los públicos que combina humor, crítica social y tradición escénica en una puesta en escena trepidante. Una farsa contemporánea con alma clásica.

En la sala Ártika (Beiramar 113). A las 18.00 horas. Público de a partir de 8 años. Entradas desde 9 euros.

«Roberto, décadas de lucidez»

Termina el año con un homenaje a Robert Redford, un hombre polifacético que trajo décadas de alegría al cine mundial. Se proyectará una película basada en hechos reales.

En el Auditorio Municipal do Concello (Praza do Rei, 1). A las 20 30 horas. Entradas a 4 euros. Se puede salir de la sala durante los primeros 15 minutos.

Vigolandia 2025

Cuenta con multitud de hinchables para diversión de los más pequeños de la casa, pistas de obstáculos, el tradicional puente tibetano, tirolina, pistas deportivas, diferentes talleres, laser tag, el circuito de seguridad vial de la Policía Local y un largo etcétera de actividades de ocio para disfrutar toda la jornada.

En lel IFEVI (AVDA del Aeropuerto 772). De 12.00 horas a 20.00 horas. Entrada a 8 euros.

«Quen quere ser mago?

Taller de magia infantil impartido por Magia en la Manga y dirigido a un público de entre 8 y 14 años.

En la Biblioteca Juan Compañel (Joaquín Yañez, 6). De 10.00 horas a 14.00 horas.

«Un conto de Nadal»

Obra de teatro familiar de commedia dell’arte a cargo de Vicus Teatro y dirigida por Pablo Carrera. Un clásico de la literatura universal de Charles Dickens pensado para que toda la familia viva una experiencia inolvidable.

Aproinppa ( Segunda República, 10). A las 19.00 horas.

De camino a Belén

La exposición, compuesta por casi doscientas figuras, ocupa más de doscientos metros cuadrados. Fue creada por la Agrupación Belenista A Morana y modelada por el escultor José Luis Mayo Lebrija, uno de los belenistas más prestigiosos de España.

En Casa das Artes (Policarpo Sanz, 15). De Lunes a jueves de 17.00 horas a 21.30 horas.Vienres de 11.00 a 14.00horas y de 17.00 a 21:30horas. Sábados, domingos, festivos y vísperas de 11.00 a 21.30horas.

