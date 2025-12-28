Qué hacer hoy 28 de diciembre en Vigo

Naviland, el musical de los Reyes Magos

Naviland es un lugar misterioso, nadie sabe dónde está exactamente, lo que sí se sabe es que allí se ubica la oficina postal de sus Majestades los Reyes Magos y su fábrica de juguetes. Mony pasa mucho tiempo sola y usa su gran imaginación como compañera de juegos. Una noche en sus sueños viaja hasta el Sueño-Puerto Internacional de Naviland, lugar en el que se reciben todas las cartas de los niños y las niñas.

En Mar de Vigo (Avda. de Beiramar, 59). A las 17.00 horas. Entradas en teuticket.com.

Actos

«En busca dos edificios perdidos»

Dentro de los programas de divulgación de la Fortaleza de O Castro, se desarrolla una actividad dirigida a familias con niños de 5 a 12 años con el fin de que se acerquen de forma participativa y lúdica a la historia de la fortaleza.

En la Fortaleza de O Castro (Paseo Rosalía de Castro, 5). De 11.00 a 12.30 horas.

«A luz do camiño»

Espectáculo de pasacalles de broma para amenizar estas fechas de fiesta.

En el C.C. Vialia (Praza da estación, 1 ). A las 18.00 horas.

Vigolandia 2025

Cuenta con multitud de hinchables para diversión de los más pequeños de la casa, pistas de obstáculos, el tradicional puente tibetano, tirolina, pistas deportivas, diferentes talleres, laser tag, el circuito de seguridad vial de la Policía Local y un largo etcétera de actividades de ocio para disfrutar toda la jornada.

En lel Ifevi (Avda. del Aeropuerto, 772). De 12.00 horas a 20.00 horas. Entrada a 8 euros.

Teatro

«Conto de Nadal»

Obra de teatro familiar de commedia dell’arte a cargo de Vicus Teatro y dirigida por Pablo Carrera. Un clásico de la literatura universal de Charles Dickens pensado para que toda la familia viva una experiencia inolvidable.

Aproinppa (Rúa Segunda República, 10). A las 19.00 horas.

«Katia The Cat»

Dentro de la programación de PequeÁrtik, festival de teatro dedicado a los más pequeños. La obra de hoy está recomendada para mayores de cuatro años, tiene una duración de 50 minutos.

En la Sala Ártika (Beiramar 113). A las 18.00 horas.

Títeres: Operación Placton

Disfruta de una función de títeres para toda la familia a cargo de Títeres na túa casa. Una historia divertida y llena de aventuras para niños y niñas a partir de 3 años .

En el C.C. Camelias. (Plaza América, 1). A las 17.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Música

Jam session en el Arco da Vella

Espacio que cada domingo reúne a músicos, aficionados y amantes de la música en vivo para compartir improvisaciones, energía y talento.

En el Arco da Vella (Churruca, 2). A las 19.30 hora.

Reveillón: Fin de año braileiro

Noche de música brasileña y fiesta por el Día de los Inocentes. Incluye copa de cava y música en directo de Sunil López, Pablo Patiño, David Puime y Rubén Fernández.

En la Sala Kominsky (Irmandiños, 3). A las 23.00 horas. Entradas a 10 euros.

Diego Caride

El saxofonista que toca en eventos, bodas y todo tipo de celebraciones ofrecer á una actuación que genere impacto emocional a través de una música intensa.

En el Centro Comercial Vialia (Praza da estación, 1). A las 20.00 horas.

Compass Nadal: Trío Xiada

Concierto de Navidad de un sindicato de estudiantes gallegos de la ESMUC de Barcelona y del Conservatorio Superior de Música de Madrid. Un trío de piano, clarinete y violonchelo.

En la Academia Compass (R. Taboada Leal, 17, entresuelo). A las 19.00 horas. General: 9 euros. Menores de 25 y gente de Compass: 6 euros.

