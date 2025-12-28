Qué hacer EN PONTEVEDRA

Concierto de Navidad

El Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra protagoniza este espectáculo ya clásico del calendario anual.

Hoy a partir de las 20 horas en el Teatro Principal.

Teatro Infantil

El programa de Navidad en los centros culturales que impulsa el Concello continúa con los espectáculos «Soño», de Troula; «O libro máxico», a cargo de Migallas Teatro; «Cando Papá Noel pasou de todo», de Erea Mora; «A luz do Nadal», de Expresión; y «A bruxa Maruxa», de María Carrera.

Hoy a partir de las 17 horas en los centros culturales de A Canicouva, Estribela, Santo André de Xeve, Tomeza y Verducido.

Animación de calle

La charanga OT es la nueva invitada a este programa de dinamización de calles y plazas durante las fiestas navideñas.

Hoy a partir de las 18 horas en el centro histórico.

«José Ruibal. Un escritor de centenario»

Esta exposición reúne fotografías, documentos originales, testimonios de prensa y obras manuscritas del autor nacido en Xeve en 1925 y que llegó a ser uno de los escritores gallegos más universales, un referente del teatro underground.

Abierta en el Edificio Sarmiento hasta el 18 de enero.

«Leopoldo Varela. A forza da cor»

La fuerza del color fue la característica más destacada en la obra de este autor nacido en O Porriño en 1929 y fallecido en Vigo, 2007. Esta exposición muestra su producción desde comienzos de los años setenta, repasando sus distintas etapas.

Abierta en el Edificio Sarmiento hasta el 11 de enero.

«Bicos de cine»

Esta exposición profundiza en la visión del artista Manuel Moldes del mundo cinematográfico. La muestra reúne una serie de obras creadas en 1991, en las que Moldes representa, con su estilo característico e inconfundible, besos clásicos de la historia del cine

Abierta al público en la Fundación Manuel Moldes hasta el 1 de marzo.