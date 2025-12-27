Juanjo & Lomba, dispuestos a reinar en la pista de baile

Música ligera y risas hasta reventar. Este es el cóctel festivo que ofrece el dúo vigués Juanjo & Lomba esta noche (21.20 horas) en la Sala Supersonic, antes Sinatra, en Vigo. Pablo Abraira, Nino Bravo, Raphael, Paquita la del Barrio, Vicente Fernández, Marc Anthony, Joe Cocker, Aretha Franklin, Arde Bogotá, Rafaella Carrá y Village People son solo algunos de los artistas que volverán a sonar de la mano de Tony Lomba y Juanjo Figueroa.

Los dos «crooners», con una amplia trayectoria artística, decidieron hace casi dos años emprender esta aventura musical animados por su pasión por los clásicos que triunfaron en las pistas de baile el siglo pasado y por el buen rollito que hay entre ellos. Se divierten juntos sobre el escenario y eso es algo que contagian al público.

Cada uno interpretará sus propias versiones con la vista puesta en que el público no deje de bailar. Por eso dicen que su espectáculo es un dos por uno, pero no en copas, sino en artistas.

«Nos reiremos hasta reventar, cantaremos todos a viva voz y bailaremos hasta la extenuación lo daremos todo», aseguran. Y para ello, Juanjo & Lomba estarán acompañados de la «mejor banda»: un PC. «Será un show en toda regla. Os aseguramos que no os vamos a defraudar», añaden.

Tampoco faltarán, porque no podía ser de otra manera, los pantalones de campana, los chalecos con flecos y las lentejuelas.

La entrada en venta anticipada cuesta 12 euros en el Bar Princesa, y 15 euros en taquilla.