Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 27 de diciembre de 2025 en Vigo:

Esfínter 5

¡Un espectáculo para cerrar el año! Javier Veiga, David Amor y Rober Bodegas anuncian su esperado regreso a los escenarios de toda Galicia , el reencuentro de amigos que ya es una de las tradiciones más esperadas de la Navidad gallega.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 18.30 y a las 21.00 horas. Entradas en ataquilla.com.

Actos

Las ciudades invisibles

Los participantes en el taller a partir de 5 años podrán realizar un paseo por el MARCO para activar su mirada y descubrir la arquitectura del edificio, adquiriendo nuevos puntos de vista.

MARCO(Príncipe, 54). De 11.00 a 13.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.Se necesita inscripción previa.

Travesía gourmet

Dentro de la programación del evento, hoy habrá una charla con Águeda Ubeira, cofundadora de Vanetta Food, empresa de proteína vegetal.

Centro ComercialTravesía de Vigo (Travesía de Vigo, 202). A las 12.00 horas. Entrada libre con inscrición previa. Aforo limitado.

Música

Los Secretos

Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo, Txetxu Altube, Juanjo Ramos, Jesús Redondo y Santi Fernández reviven clásicos que forman parte de la historia de la música española, junto con nuevas sorpresas que confirman que Los Secretos siguen tan vigentes como siempre.

En Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 21.00 horas. Entradas en teuticket.com.

Juanjo & Lomba

Tus cantantes favoritos de Vigo celebran la Navidad en Supersonic, irreverentes y desinhibidos, trayendo los mejores clásicos melódicos de la música española. Desde Nino Bravo hasta Alejandro Sanz, pasando por Perales, Julio o Sergio Dalma.

Sala Supersonic ( Fermín Penzol, 6). A las 21.00 horas.

Tributo a Clifford Brown

Con la participación de Gabriel Saito en la trompeta, Xurxo Estévez en el contabajo, Guillermo Guerrero a la guitarra y Juan Guerrero con la batería.

Galeríajazz (Ronda Don Bosco 21) A las 21.00 horas.

Teatro

«La magia de los cuentos»

Blanca es una niña curiosa e inteligente, pero ha decidido que los cuentos ya no son para ella. Cree que son para niños pequeños y, por eso, se niega a escucharlos, a pesar de los intentos de su madre por compartir con ella esas historias mágicas que tanto la conmovían. Pero todo cambiará.

Teatro Salesianos (Rúa de Venezuela, 3). A las 17.00 horas. Entradas a partir de 15 euros.

«Moby Dick»

Festival de teatro para los más pequeños, PequeÁrtika. Hoy representarán Moby Dick. Dirigida a un público mayor de cuatro años.

Sala Ártika ( Beiramar, 113). A las 18.00 horas. Entradas a 9 euros.

A fantasía do Nadal

Un espectáculo musical infantil inspirado en el libro «Fantasía coas palabras», María Faltri, como voz principal, inundará de alegría el escenario y los corazones del público.

Centro Comercial Vialia, a las 17.30 horas.

agenda@farodevigo.es