Agenda cultural y de ocio para el viernes 26 de diciembre en Vigo

ABBA The New Experience.

R. V.

Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 26 de diciembre de 2025 en Vigo:

ABBA The New Experience

Tras doce años de trayectoria, ABBA The New Experiencie se ha consolidado como una de las bandas tributo más exitosas del legado del grupo sueco, emocinando al público en escenarios emblemáticos .

Actos

IX Galicia Magic Fest

Llega a Vigo el evento mágico más esperado de la Navidad con los mejores ilusionistas del mundo. Una gala internacional única con magos de diferentes países .

21ª edición de Vigolandia

Un salón de ocio para el disfrute y diversión de todos, que mantiene desde su nacimiento uno de sus objetivos básicos, su carácter social y benéfico. Además, las familias de Vigo podrán disfrutar de una enorme variedad de actividades.

  • Ifevi (Avenida del Aeropuerto, 772). De 16.00 horas a 20.00 horas. Entradas a 8 euros.

«Preguntamelón», de Millán Salcedo

No es solo un espectáculo o un pódcast, es un viaje único a través del humor y las vivencias de una de las figuras más icónicas de la comedia española.

  • Cine Teatro Salesianos (Venezuela, 3). A las 20.30 horas. Para un público a partir de 16 años. Entradas desde 22 euros.

La Granja de Zenón

El fenómeno infantil del momento, con 65 millones de suscriptores en YouTube y miles de millones de visualizaciones, regresa a España con su nuevo espectáculo, «En busca del arcoíris».

Música

Lulavai

Cuarteto femenino en el que el protagonismo de las arpas y la armonía de sus voces dan vida a un estilo propio y único.

  • Centro Comercial Vialia (Praza Estación, 1). A las 19.30 horas.

Mad Martin Trío

Para conmemorar su décimo aniversario, la agrupación lanza Black & White con Meseta Records, un EP que contiene cuatro temas maduros con un sonido auténtico y profundo. Este lanzamiento es un adelanto de lo que será su LP.

  • Sala Supersonic (Fermín Penzol, 6). A las 21.00 horas.

