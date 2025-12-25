Nuevo estirón de la Navidad de Vigo: llega Vigolandia 2025
El parque de atracciones infantil de Ifevi engorda la agenda de ocio y abrirá mañana sus puertas por primera vez
La inmensa Navidad de Vigo 2025 –la más grande de la historia– incorporará mañana uno de los planes infantiles más esperados cada año: Vigolandia, el gran parque de atracciones infantil que se celebra en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) y que alcanza su XXI edición.
Vigolandia 2025 abrirá por primera vez este viernes 26 de diciembre y podrá disfrutarse hasta el martes 30 de diciembre. En la primera jornada, costumbre, abrirá solo en horario de tarde: de 16.00 a 20.00 horas; y el resto de jornadas en horario continuo: de 12.00 a 20.00 h.
El precio de la entrada a Vigolandia será de 8 euros, uno más que en la edición pasada.
Atracciones
Como de costumbre, Vigolandia presumirá de multitud de hinchables para diversión de los más pequeños de la casa. Pero no solo eso. En la extensa superficie de más de 15.000 metros cuadrados de los pabellones de Ifevi niños y niñas podrás disfrutar de pistas de obstáculos, el tradicional puente tibetano, tirolina, pistas deportivas, diferentes talleres, laser tag, el circuito de seguridad vial de la Policía Local y un largo etcétera de actividades de ocio para disfrutar toda la jornada.
Como novedad, que probablemente anunciará hoy el alcalde, se anuncia un enorme hinchable denominado «Superhinchable X-Treme» y también una zona de superconstructores.
