Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 24 de diciembre de 2025 en Vigo:

Visitas a la casa de Papá Noel

Último día para visitar la caseta de Papá Noel y entregar la carta de deseos de Navidad. Después del accidente que sufrió su casa, vuelve para la recta final.

En Policarpo Sanz. Hasta las 19.00 horas.

Actos

Taller Punto, círculo, línea»

Creación de una instalación colectiva en movimiento para presentar la estructura panóptica del edificio. Impartido por Cristina González Larriba, en colaboración con María Xosé Martínez (Didáctica MARCO). Un programa especial de talleres que busca profundizar en la arquitectura y el paisaje urbano, a través de diferentes lenguajes artísticos, desde un enfoque pedagógico lúdico y creativo.

MARCO (Príncipe, 54). A las 13.30 horas. Plazas limitadas hasta completar aforo en cada sección. Inscripciones en la taquilla.

Feria de arte de Nadal

El mercado del arte atraviesa un momento de transformación constante, impulsado por la convivencia entre espacios tradicionales y nuevas plataformas que facilitan el encuentro entre artistas y público.

Centro Comercial A Laxe. El horario es de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 22.00 horas. Hasta el 7 de enero.

Pista de hielo

Posibilidad de patinar en la pista de hielo móvil más grande de Europa, que cuenta también, con un circuito de karts.

Samil. Abierta todos los días de 11.00 a 22.30 horas. Entradas a 8 euros.

Tardebuena

La tarde de Nochebuena las calles del centro de Vigo se llenan de música y ambiente.

Centro de Vigo. Todo el día.

Teatro

PequeÁrtiko

Festival para los mas pequeños con diferentes programaciones. Hoy habrá una representación de «El libro de la selva». Dirigido a un público de más de 5 años.

Sala Ártika (Beiramar, 113). A las 12.00 horas. Entradas: 11 euros.

Música

Conciertos en el mercado navideño de Vialia

Concierto de la banda Demasiadas Sombras y Pocas Luces y después habrá una sesión DJ por Eventum.

Mercado navideño «Vialia On Ice». El primero es a las 12.00 horas. La sesión DJ durará de 15.00 horas a 20.00 horas.

PaTi Na Ma

Concierto de rumba flamenca del grupo referente dentro del panorama musical vigués por su estilo marcado y por dar otra alternativa musical, que engloba desde la rumba, al flamenco mas pop o incluso creando temas propios.

Palacio de la Oliva (Oliva, 2). A las 13.30 horas.

Javier Vidal

Dará una Dj set especial por Nochebuena, para disfrutar después de la cena.

Ocean Rock Bar (Churruca, 12). A partir de las 1.00 horas. Venta de entradas en taquilla.

