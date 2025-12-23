Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 23 de diciembre de 2025 en Vigo:

The Killer Barbies

La legendaria banda viguesa liderada por Silvia Superstar celebra 30 años de carrera con nuevo disco, libro y una gira que promete ser una auténtica explosión de energía punk y espíritu rock and roll.

Sala MasterClub (Urzáiz, 1). A las 20.30 horas.

Música

Concierto de Carlos Núñez

Como es tradición, el gaitero vigués más internacional vuelve a casa por Navidad.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.30 horas. Últimas entradas en ataquilla.com.

Lucía martínez 4TET

Lucía Martínez, nacida en Vigo y formada en algunos de los centros europeos más prestigiosos, es baterista, compositora y creadora con una destacada trayectoria.

Vitruvia Café ( Reconquista, 7). A las 20. 30 horas.

Corales en las luces de Navidad

Todas las corales de ACOPOVI actuarán bajo el árbol de Navidad.

Porta do Sol, a las 19.30 horas.

Actos

«Un museo desde dentro»

Los participantes del taller —dirigido a niños y niñas a partir de 5 años— podrán realizar un paseo por el MARCO para activar su mirada y descubrir la arquitectura del edificio.

MARCO (Príncipe, 54). De 11.00 a 13.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo. Se necesita inscripción previa.

Festival Pekeártico

«¿Cuántas estrellas puedes contar?» es la obra que se representará este martes. Dura 65 minutos y está recomendada para niños y niñas a partir de 6 años.

Sala Artika ( Beiramar, 113). A las 18.00 horas.

