Qué hacer hoy 22 de diciembre en Vigo

Carlos Núñez, concierto Navidad

Como ya es tradición, nuestro gaitero más internacional vuelve la casa por Navidad y nos ofrece un concierto emotivo y siempre sorprendente.

En el Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.30 horas, entradas en Ataquilla.com.

Actos

Vioncas & Vintage. Mercadillo navideño

Mercadillo navideño con ropa vintage de marca, lujo, americana, europea y complementos de todo tipo.

En el Progreso. De 10.30 a 20.00 horas. Hasta el 23 de diciembre.

Teatro

«Os Contos do Lobicán»

Es un espectáculo de marionetas musical y en verso, dirigido a niños de entre 3 y 8 años. Con un texto premiado de Eva Mejuto y dirección de Álex Sampayo, la propuesta mezcla humor, ritmo y poesía para transformar los cuentos clásicos en una aventura llena de valores como la amistad, el pensamiento crítico y el respeto por la naturaleza.

En la sala Artika (Beiramar, 113). A las 18.00 horas. Entradas en taquilla.

Mamá Noel cuentacuentos

Cuentancuentos para todos los públicos.

En el Centro Comercial A Laxe. A las 17.00 horas, 18.00 horas, y 19.00 horas. Entrada libre.

Exposiciones

«Diversa»

Muestra Internacional de Ilustración Contemporánea Afundación. Reúne una selección de obras cuya base creativa es la ilustración, elaboradas con técnicas diversas. El hilo conductor de todas ellas es una creatividad y una imaginación excepcionales, que impulsan la innovación en los lenguajes visuales.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas. Sábados, de 11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 31 de enero.

«Unha man que imaxina un mundo»

Dedicada a la artista Menchu Lamas, considerada como una de las figuras más significativas del panorama artístico gallego actual. La muestra invita a los visitantes a sumergirse en la sensualidad de la forma y el color.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5). En horario de apertura del local, hasta final de año.

