Qué hacer en las COMARCAS

Festival navideño en la Escola de Música de Silleda

El Auditorio de la Semana Verde fue escenario ayer del tradicional Festival de Nadal de la Escola de Música de Silleda (Emusi). Participaron alumnos de las diferentes disciplinas que se imparten en el centro, que mostraron los conocimientos adquiridos.

Un centenar de pequeños músicos cantan a la Navidad

El Teatro Principal de A Estrada acogió ayer a las 12.00 horas el Concerto de Panxoliñas de Musikenos, con un centenar de jóvenes músicos que se subieron al escenario para enseñar al público lo aprendido en los últimos meses, y dar la bienvenida a la Navidad.

Agolada celebra el Mercado de Nadal en Os Pendellos

Os Pendellos de Agolada albergaron ayer la cuarta edición del Mercado do Nadal. Además de la exposición y venta de productos artesanales, el evento contó con espectáculos de danza, de música coral, de teatro y la presentación del libro de Silvia Penide.

Actividad cultural en Camposancos

La parroquia lalinense de Camposancos continúa con sus actividades navideñas. Ayer hubo mercado, taller de regueifas, visita a la Casa do Apalpador, actuación del mago Deime, entrega de premios del certamen de villancicos y actuó la Coral de Lalín.