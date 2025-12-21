Qué hacer hoy 21 de diciembre en Vigo

El Mago Invisible

Teletransportes, desapariciones, mentalismo, ilusiones con objetos del público… son algunas de las cosas que podrás ver en este espectáculo de magia en el que se borrará la fina línea que separa la realidad de la imaginación y que te hará replantearte la idea de que todo es posible. En «Nada es lo que parece» también podrás ver magia interactiva creada para que cualquier espectador asistente participe en el espectáculo, ya sea a distancia, desde sus asientos o en primera persona.

En el Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 19.00 horas.

Actos

«En busca dos edificios perdidos»

Dentro de los programas de divulgación de la Fortaleza de O Castro, se desarrolla una actividad dirigida a familias con niños de 5 a 12 años con el fin de que se acerquen de forma participativa y lúdica a la historia de la fortaleza.

En la Fortaleza de O Castro (Paseo Rosalía de Castro, 5). De 11.00 a 12.30 horas.

«Misterio na Vila Romana de Toralla»

Actividad dirigida a familias con niños a partir de los 8 años. Necesaria inscripción previa (tfno. 615258531).

En la Villa Romana de Toralla. De 12. 00 a 13.30 horas.

Cuentacuentos: «Os nosos mares»»

Taller de adornos navideños, para niños de 5 a 12 años. Está realizado por Miudiño S. Coop. Galega.

En el Edificio Cambón (Palma, 4). A las 12.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

«Videoconto Losts»

Cuentacuentos solidario, dirigido a todos los públicos, para ayudar en la campaña «Una cura para Mauri».

En el Auditorio Municipal del Concello (Praza do Rei, 1). A las 17.30 horas.

Feria Fanzine «Non teño luces»

Feria de fanzines que nació de la búsqueda de un espacio de tranquilidad en medio de la vorágine de la locura navideña viguesa. Un espacio de reflexión e intercambio artístico a través del fanzine. Casi veinte artistas colaboran para exponer sus cómics ilustrados.

En Café Uf (Pracer, 19). De 19.30 a 22.00 horas.

Open Day x «The Melting Lab»

El taller artesanal de joyas abre sus puertas al público para exhibir sus creaciones.

The Melting Lab (Caracas, 2). De 12.00 a 20. 00 horas.

Música

«A rosa de inverno»

La propuesta más personal e íntima del Coro de Cámara Rías Baixas. Un concierto narrado donde la música y la palabra se entrelazan.

En la concatedral de Santa María (Praza Igrexa, 10). A las 20.00 horas.

Jam session

Espacio que cada domingo reúne a músicos, aficionados y amantes de la música en vivo para compartir improvisaciones, energía y talento.

En el Arco da Vella (Churruca, 2). A las 19.30 horas.

Certamen de Rondallas Bembrive

Contará con la participación de la Rondalla de la Asociación O Mosteiro de Pexegueiro, la Rondalla del CSCR de Beade y la Rondalla del SCDR Helios de Bembrive.

En el Torreiro de Bembrive (Estrada de Bembrive, 258). A las 11. 30 horas.

Orquestra KV211

La orquesta infantil y juvenil de Vigo ofrece un concierto de Navidad gratuito para despedir el año y celebrar las fiestas.

En el Auditorio Municipal del Concello (Praza do Rei, 1). A las 12.00 horas.

Abraham Cupeiro «Loira»

Nuevo álbum del artista, que junta temáticas dispares, piezas que van de la euforia al recuerdo.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 18.00 y las 20.30 horas. Entradas: a partir de 17,60 euros.

Teatro

«Conto de Nadal»

Obra de teatro familiar de ‘commedia dell’arte’ a cargo de Vicus Teatro y dirigida por Pablo Carrera. Un clásico de Charles Dickens para vivir una experiencia inolvidable con toda la familia.

Aproinppa (Segunda República, 10). A las 19.00 horas.

