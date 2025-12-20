Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda cultural y de ocio para el sábado 20 de diciembre en Vigo

El mercado de arte Mona ya se celebró la Navidad pasada en A Póla.

R. V.

Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 20 de diciembre de 2025 en Vigo:

Mona, mercado de arte

El mercado de arte, diseño e ilustración reúne cada día a diferentes artistas que ofrecerán ilustración botánica, cerámica, acuarela, pegatinas, manga, joyería artesanal, dibujo realista, pintura acrílica, láminas o postales.

  • A Póla (Paseo de Alfonso XII, 7). De 16.30 horas a 21.00 horas.

Actos

Mutar

Un nuevo evento artístico con estands de artistas y marcas creativas, sesiones de DJ, recitales, actuaciones y una barra con comida y bebida, todo bajo el lema «Todo puede cambiar cuando es arte».

  • Marqués de Valladares, 17. Todo el día hasta el 21 de diciembre.

Teatro

Teatro Gorrilla

Cierre de año con un festival que acerca danza, teatro, ‘performance’ y otras actividades, como talleres de movimiento y sesiones de DJ, a diferentes espacios de Vigo.

  • Centro Social A Nubeira, Galería Maraca y en la Fábrica de Chocolate.

«Chungo», con Luis Zahera

En un espectáculo humorístico lleno de historias y experiencias personales que rozan el surrealismo, el gran actor muestra su lado cómico, desde su infancia hasta sus inicios en la televisión y el cine nacional.

Música

Nostromo

Heavy rock de Vigo sin filtros.

  • Ocean Bar (Churruca, 12). A las 22.00 horas. Entradas: 12 euros (anticipada) o 15 euros (en taquilla).

Sonic

Tardeo de música electrónica alrededor del house con un line up de primera que incluye a los artistas Nolo, B. Manzano, Javi Barral, Cristian Penelas y Fran Na.

  • Sala Supersonic (Fermín Penzol, 6). A las 18.00 horas.

Puedes seguir a Visado en Facebook o apuntarte a nuestra newsletter semanal con recomendaciones de planes en Vigo, Galicia y Portugal.

TEMAS

