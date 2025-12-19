Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Papá Noel reabre su casa de Vigo tras el susto que casi la derrumba: horario para entregarle las cartas

Tuvo que ser reparada tras el impacto de un furgón que obligó a apuntalarla ante el riesgo de derrumbe

Papá Noel recibirá a las familias en Vigo hasta el 24 de diciembre por la tarde

Y llegó Papá Noel a Vigo: su primera jornada de recepción a los niños, en imágenes

Alberto Blanco

Alberto Blanco

Vigo

Papá Noel regresa hoy a su casa de Vigo tras tres días sin poder recibir a las familias por el susto que casi derrumba su vivienda de Policarpo Sanz esta semana tras haber impactado un furgón contra ella.

El accidente ocurrió el pasado martes 16 de diciembre por la mañana y obligó a cancelar temporalmente tres días estas visitas incluidas en el inmenso programa de la Navidad de Vigo 2025.

Todo ocurrió cuando un transportista que pasaba por la zona con furgón para realizar un servicio de carga y descarga tuvo la mala fortuna de que la parte superior de su vehículo golpeó contra una de las esquinas de un balcón de la vivienda Papá Noel. Aunque el impacto no fue muy fuerte, sí provocó que parte de la estructura se desprendiera y que quedara comprometida la estabilidad de la casa, que tuvo que ser apuntalada y cerrada.

Por motivos de seguridad, el Concello se vio obligado a cancelar las visitas que a diario pueden realizar las familias a Papá Noel en horario de tarde para poder proceder a la reparación de la casa.

Accidente en la casa de Papá Noel

Pablo Hernández Gamarra

Según fuentes municipales, los destrozos han sido ya reparados y Papá Noel volverá a recibir hoy a niños y niñas en su vivienda de Vigo. Llega a tiempo para recoger las últimas cartas que, probablemente, se multiplicarán este fin de semana y el próximo lunes, martes y miércoles por la cercanía ya de su gran noche.

Horarios de visitas

En estos últimos días antes de Navidad, Papá Noel abrirá su casa de Policarpo Sanz en Vigo para recibir a las familias en el siguiente horario:

  • Horario habitual: de 17.00 a 21.00 horas.
  • Sábados, domingos y 23 de diciembre: de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas
  • 24 de diciembre: De mañana y tarde, pero hasta las 19:00 horas

