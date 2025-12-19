Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 19 de diciembre de 2025 en Vigo:

Tony Lomba & Elio dos Santos

Andy y Lucas se separan, pero Tony y Elio vuelven una navidad más en «Por narices tour». Como cada año traen una canción bajo el brazo: esta vez la nueva composición se titula «Flor de pitiminí», una balada sentida. Además , cantarán sus hits habituales.

La Fábrica de Chocolate ( Rogelio Abalde, 22). A las 22. 00 horas. Las entradas anticipadas se pueden comprar en A Casa de Arriba y en el Bar Princesa por 12 euros. El coste en taquilla es de 15 euros.

Actos

Mona, mercado de arte

El mercado de arte, diseño e ilustración reúne cada día a diferentes artistas que ofrecerán ilustración botánica, cerámica, acuarela, pegatinas, manga, joyería artesanal, dibujo realista, pintura acrílica, láminas o postales.

A Póla (Paseo de Alfonso XII, 7). De 16.30 horas a 21.00 horas.

«Lo que Vigo esconde: o Vigo romano»

Presentado por Érika Vera y su historiador de referencia, Bruno Álvarez, el episodio contará con invitados destacados. El arqueólogo Manuel Santos Estévez, autor de «Burbida. Los orígenes de Vigo», defenderá su tesis sobre el nacimiento de la ciudad en el Castro.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). A las 17.50 horas.

«Hasta siempre, Malena Giestal»

Firma del libro de la periodista Amara Castro, que nos sumerge en el Vigo actual, escenario de una historia tan inquietante como esperanzadora.

Librería de El Corte Inglés (planta 5). A las 18.00 horas.

Vérsame: «Rafael poeta a su pesar»

Recital y entrevista con Rafael, uno de los participantes habituales de Vérsame, el espacio de micrófono abierto para que todos se expresen ante el público.

Café Uf (Pracer, 19). A las 19.30 horas.

Videosesión

Proyección de una cuidada selección de videoclips de los años 70.

Bar tipo X (Real, 21). Desde las 21.00 horas.

Teatro

«Épica Vulgaris»

Un espectáculo de improvisación teatral y musical de la compañía ImproVersados, donde la épica más delirante y la música en vivo se combinan con el humor absurdo y la participación del público.

Sala Ártika (Beiramar, 113). A las 20.00 horas. Entradas: a partir de 11 euros.

Contos Dakí

Ciclo en el que algunos de los narradores más reconocidos del panorama gallego e internacional nos visitan para deleitarnos con sus relatos rescatados de la tradición oral. En esta ocasión, visita la biblioteca María da Pontragha.

Biblioteca Xosé Neira Vilas (Avenida de Emilio Martínez Garrido, 21). A las 19.30 horas.

Música

Rafa Sánchez: «Biografía»

Recorrido cronológico por las canciones más icónicas de La Unión, con Rafa Sánchez interpretando, con imágenes, las vivencias de treinta y seis años de la banda.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13).A las 20.30 horas. Últimas entradas en ataquilla.com.

Audición de Nadal ETRAD

Alumnos de las especialidades de Arpa Celta, Acordeón Diatónico, Canto Popular, Cuerda Pulsada, Gaita, Percusión Tradicional, Requinta, Violín Folklórico y Zanfoña, junto con los Conjuntos Instrumentales y Aulas Abiertas, llenarán el escenario con las obras y melodías aprendidas a lo largo del primer trimestre.

Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1). A las 18.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Rockin’ Gina & The Sentinels

Sonidos de los años 50. Interpretan canciones propias con melodías cuidadas, ritmos enérgicos y letras que evocan la estética rockabilly, con influencias de Johnny Cash, Carl Perkins, Hank Williams, Elvis Presley y Charlie Feathers.

La Pecera (Pizarro, 35). A las 21. 30 horas.

