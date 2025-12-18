Sábado de visitas guiadas a las entrañas de la Policía Local de Vigo: emisora, sala de tráfico o armería

Drones, unidades especializadas, espacios interactivos, vehículos antiguos y un largo etcétera de actividades relacionadas con la vigilancia policial para acercar el trabajo de la Policía Local a niñas y niños. Todo ello es parte del menú de otra jornada de puertas abiertas para las familias (la anterior fue en mayo) que el cuerpo local realizará este sábado 20 de diciembre por la mañana en varios espacios del Concello de Vigo (Praza do Rei, lonja y jefatura).

La actividad comenzará las 10.00 horas y finalizará a las dos de la tarde. El objetivo es acercar a la ciudadanía la labor que desarrolla la Policía Local: «Sirve para entender el trabajo que hacen», destacó esta semana el alcalde, Abel Caballero. Habrá visitas guiadas en grupo (serám tres cada hora y para poder realizarlas los interesados deben enviar un correo electrónico a pleducacionvial@vigo.org); pero también se podrá participar sin acreditación, aunque en este caso solo se permitirá el paso a las zonas de libre acceso: lonja y auditorio.

Visitas guiadas

Cartel de la jornada de puertas abiertas de la Policía Local de Vigo el 20 de diciembre de 2025. / Policía Local

En Praza do Rei, por ejemplo, habrá un furgón y un coche patrulla y, en la lonja del edificio del ayuntamiento se situarán varias unidades policiales: la unidad de motoristas (podrá contemplarse una motocicleta antigua con sidecar); la de Drones, que hará una exhibición para enseñar su funcionamiento; la de Atestados, con exhibición de material, pruebas de alcoholemia o vallas protectoras; la unidad Sintra (inspección de transportes), el Grupo Operativo de Apoyo (GOA), la Unidad Medioambiental de Intervención Rural (UMIR) y también la de Costa y Playa.

En la jornada de puertas abiertas se ofrecerá una visita guiada por las diferentes estancias de la Jefatura de la Policía Local de Vigo: de esta forma, las familias que se acerquen podrán visitar su aula de formación, la armería, la galería de tiro, la emisora, la sala de control de tráfico, el gimnasio (donde se hará demostración de reanimación cardiopulmonar y uso de desfibrilador externo semiautomático).

A mayores, el Auditorio Municipal acogerá una exposición oral del trabajo policial con la proyección de vídeos y habrá una exhibición de defensa personal.

Cada participante recibirá un obsequio al final de la visita.