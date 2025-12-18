Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 18 de diciembre de 2025 en Vigo:

«De todos lados un poco»

Por el Día Internacional del Migrante se proyectará el documental de Alex O´Doherty e Iván Karras, que reflexiona sobre que todos descendemos de emigrantes si buscamos bien nuestras raíces. Contará con la presencia del artista con quie después habrá un coloquio.

Auditorio do Concello (Praza do rei, 1). A las 19 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Actos

«Vientres de arena»

Proyección y debate del documental «Vientres de arena», que narra la historia de los campos de refugiados saharauis en la región argelina de Tinduf. Tras la proyección, el periodista Héctor Burjari Santorum hablará brevemente sobre el documental y los hechos que aborda

Café Uf (Pracer, 19). A las 20.00 horas.

«A fala de Vigo»

Xosé-Henrique Costas hablará sobre el vocabulario y el estilo lingüístico propio de la ciudad . Así como su evolución en el panorama gallego.

Facultad de Comercio (Torrecedeira 105). A las 12.30 horas.

Presentación de «O Bichero»

Luis Dávila publica una nueva recopilación de O Bichero.

Banda Deseñada (Portela, 3). A las 18.30 horas. Entradas limitadas.

«Os armarios das escolas»

Eva Mejuto y Carlos Callón ofrecerán la charla «Armarios escolares: educación, diversidad y derechos», en la que nos presentarán diferentes proyectos y experiencias que trabajan por la visibilidad, la educación y la igualdad de vida para todos los colectivos. Esta charla cuenta con la colaboración de la Diputación de Pontevedra.

Évame Oroza (Subida A Costa 5). A las 20.00 horas .

«Exposición de dibujo de arquitecturas de Bouzas»

Esta serie de dibujos pretende poner en valor algunas de las edificaciones existentes en Bouzas, en las que parece que « arte y arquitectura tienden a confluir».

Oficina Municipal del Distrito de Bouzas ( Eduardo Cabello, 41). De 10.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Hasta el 19.

Música

La Navidades de Gilberto Santa Rosa

Conocido internacionalmente como «El Caballero de la Salsa», el artista puertorriqueño ha construido una carrera ejemplar, capaz de tender puentes entre la salsa clásica y el sonido contemporáneo..

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 20.30 horas.

