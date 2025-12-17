¿Qué hacer hoy en las comarcas?

Las localidades de Lalín y A Estrada acogieron sendas concentraciones en solidaridad con el pueblo palestino, que sufre los ataques del ejército de Israel dos meses después del anuncio de alto el fuego. Gaza sigue sin poder recibir ayuda humanitaria mientras continúan la ocupación, el asesinato de civiles y la destrucción de la tierra palestina. Los manifestantes clamaron, una vez más, «polo fin do xenocidio e da ocupación».

Pakolas en Cruces

El músico infantil Pakolas llega a Vila de Cruces con su último disco ‘Ecoralia, a lambona ecolóxica’. Actuará en el Auditorio Municipal Xosé Casal en una actividad enmarcada el el programa navideño de la red Política Lingüística.

Jueves, a las 18:00 horas

Audición en Gres

La Escola de Música de Vila de Cruces ofrece una audición en el auditorio Bernardo García del Río, en la parroquia de Gres. La actuación es abierta a todo el mundo, pero especialmente a las familias de los usuarios del centro musical.

Viernes a las 20:00 horas

Coral en Silleda

La Coral Polifónica Trasdeza ofrece su tradicional concierto de Navidad en la iglesia parroquial de Silleda. La propia agrupación organiza el evento en colaboración con la Parroquia de Santa Eulalia y del Concello de Silleda.

Sábado, a las 19:30

Solsticio en Ramil

A Eira da Xoana celebra el solsticio de invierno, con subida a O Cotón para despedir el sol victorioso. Tras la recepción a O Apalpador, se quemará el Año Viejo, muñeco previamente elaborado con ropa vieja. No faltará la música.

Domingo, desde las 17:00

Postales navideñas

Los alumnos del CEIP Ramón de Valenzuela, de A Bandeira, inauguran una exposición de postales en el centro cultural Vista Alegre. Mañana acogerá una demostración gastronómica a cargo de Cecilia Sanmartín, de O Corpiño.

Hoy, a partir de las 20:00