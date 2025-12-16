Suma y sigue: la Navidad de Vigo crece (aún más) con su gran parque de atracciones infantil

La inmensa Navidad de Vigo 2025 –la más grande de la historia– sumará en cuestión de días el enorme parque de atracciones infantiles que cada año atrae a miles de familias al Instituto Ferial de Vigo (Ifevi). Vigolandia regresa en 2025 y alcanza ya su XXI edición.

El alcalde, Abel Caballero, presentará hoy cómo será esta nueva edición de Vigolandia, aunque buena parte ya han sido desveladas. Como las fechas. El parque infantil de Navidad abrirá del viernes 26 al martes 30 de diciembre. En la primera jornada, como de costumbre y salvo cambios, en horario de tarde: de 16.00 a 20.00 horas; y el resto de jornadas en horario continuo: de 12.00 a 20.00 h.

A priori, el precio de la entrada a Vigolandia será de 8 euros, uno más que en la edición pasada.

Atracciones

Como de costumbre, Vigolandia presumirá de multitud de hinchables para diversión de los más pequeños de la casa. Pero no solo eso. En la extensa superficie de más de 15.000 metros cuadrados de los pabellones de Ifevi niños y niñas podrás disfrutar de pistas de obstáculos, el tradicional puente tibetano, tirolina, pistas deportivas, diferentes talleres, laser tag, el circuito de seguridad vial de la Policía Local y un largo etcétera de actividades de ocio para disfrutar toda la jornada.

Atracciones en la edición 2023 de Vigolandia. / Marta G. Brea

Como novedad, que probablemente anunciará hoy el alcalde, se anuncia un enorme hinchable denominado «Superhinchable X-Treme» y también una zona de superconstructores.