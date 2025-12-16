¿Qué hacer hoy en Pontevedra?

«Leopoldo Varela. A forza da cor»

La fuerza del color fue la carácterística más destacada en la obra de este autor nacido en O Porriño en1929 y fallecido en Vigo, 2007. Esta exposición , comisariada por Beatriz De San Ildefonso Rodríguez, muestra su producción desde comienzos de los años setenta, repasando distintas etapas como la que lo llevó a experimentar en los años 90, estampando el papel sobre un cristal impregnado de óleo, en una serie que él denominaba El Invento.

Abierta en el Edificio Sarmiento hasta el 18 de enero.

Exposición «COMEDY WILDLIFE»

Afundación presenta esta exposición que ha cosechado un gran éxito de público en museos de todo el mundo y que reúne 70 fotografías seleccionadas en el reconocido premio The Comedy Wildlife Photography Awards. Propone un acercamiento a la fauna en clave de humor.

Abierta al público en el Café Moderno hasta el día 7 del próximo mes de febrero.

«José Ruibal. Un escritor de centenario»

Comisariada por Xosé Enrique Acuña, esta exposición reúne fotografías, documentos originales, testimonios de prensa y obras manuscritas del autor nacido en Xeve en 1925 y que llegó a ser uno de los escritores gallegos más universales, un referente del teatro underground.

Abierta en el Edificio Sarmiento hasta el 18 de enero

«Bicos de cine»

Esta exposición profundiza en la visión del artista Manuel Moldes del mundo cinematrogáfico. El pintor fue un gran aficionado al septimo arte, una faceta que refleja esta muestra. Está compuesta por una serie de obras creadas en 1991, en las que Moldes representa, con su estilo característico e inconfundible, besos clásicos de la historia del cine

Abierta al público en la Fundación Manuel Moldes hasta el 1 de marzo.