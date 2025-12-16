¿Qué hacer hoy en las comarcas?

La Asociación de Veciños de Catasós organizó este sábado un taller de adornos de Navidad con la técnica de macramé. El aula fue impartida por Yolanda Castro y costó entre 5 y 13 euros, según la edad de los participantes y su pertenencia o no al colectivo. El macramé crea tejidos a base de nudos realizados con hilos, cuerdas o cordones.

Xuntanza de antiguos alumnos del Aller Ulloa / .

Una veintena de antiguos alumnos del instituto Ramón María Aller Ulloa, de Lalín, se dieron cita en su tercera ‘xuntanza’, celebrada el sábado. Una ocasión para recordar anécdotas de cuando compartieron aula, allá por la década de 1970, primero en torno a unos vinos y después dando cuenta de un buen cocido en un céntrico restaurante lalinense.

O Apalpador abre casa en Camposancos / .

La programación navideña organizada por la parroquia lalinense de Camposancos continuó el domingo con una visita muy especial: O Apalpador abrió su casa en Chares de Outeiro para recibir a la infancia antes de proseguir su camino por la Zarra das Xestas hacia O Carrio. Fantoches Baj animó una tarde de recogida solidaria de juguetes.

Sentimiento cubano en ‘Unha Aldea no Nadal’ / .

Unha Aldea no Nadal vivió el domingo una jornada «tropical», gracias a la actuación de Habana Feeling. La programación organizada en Codeseda, en la parroquia lalinense de Doade, incluyó también una nueva sesión del mercadillo solidario y visitas guiadas al Museo Casa do Patrón y a sus exposiciones de belenes.

Villancicos y postales en la Navidad de A Xesta

La parroquia lalinense de A Xesta inició este domingo su programa navideño, con una película. El domingo 21 desde las 11.00 horas habrá cantos de villancicos por las aldeas junto a Os Trasnos de Doade y, a las 12.00, un concurso de postales. El 27 (21.00 horas), prevé un bingo navideño, y el 28, un mercadillo y un taller de adornos, desde las 16.00 horas.

Los días 21, 27 y 28

La Banda de Muimenta da un concierto el 20

La Banda de Música Popular de Muimenta ofrece su Concerto de Nadal este sábado, a las 20.00 horas, en el auditorio de la parroquia. Contará con la actuación de Rebeca santos y la colaboración tanto de la sección juvenil de la banda como del coro de la escuela.

El día 20, a las 20.00 horas.

Charla sobre menores y ocio nocturno en Silleda

El agente Martín Camba imparte esta tarde en la Casa da Xuventude de Silleda la jornada informativa Menores e ocio nocturno. Por la mañana, este policía local de Silleda abordará los riesgos y la normativa del ocio nocturno en el IES Pintor Colmeiro y el colegio María Inmaculada.

Hoy, a las 18.00 horas.

Doble cita de la Banda Municipal de A Estrada

La Banda de Música Municipal da Estrada tiene doble cita esta semana en el Teatro Principal de A Estrada, donde estará este jueves a partir de las 19.00 horas con su Festival de Nadal la Escola da Banda Municipal. Por otro lado, el viernes, a partir de las 20.00 horas, tocará con las Corales Polifónicas de Berres y de Santa Cruz de Ribadulla su «Música de Nadal».

Jueves 18 y viernes 19