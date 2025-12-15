Club FARO: «SabiaMente: decidir bien para vivir mejor»

El experto en fitness y nutrición, Marcos Vázquez, dará la charla-coloquio que presentará Marivic García.

MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Preferente para suscriptores y libre hasta completar aforo.

Actos

Vioncas & Vintage. Mercadillo navideño

Mercadillo navideño con ropa vintage de marca, lujo, americana, europea y complementos de todo tipo.

En el Merdaco del Progreso. De 10.30 a 20.00 horas. Hasta el 23 de diciembre.

«Las comidas de Villasinda»

Presentación del libro de Jorge Alonso.

En la librería del Corte Inglés (Gran vía, 25). Entrada libre.

«Roberto, décadas de lucidez»

Terminamos el año con un homenaje a Robert Redford, un hombre polifacético, comprometido y de brillante lucidez que trajo décadas de alegría al cine mundial.

En el Auditorio del Concello (Praza do Rei, 1). A las 20.30 horas. Precio: 4 euros. Se puede salir en los primeros 15 minutos.

Exposiciones

«Diversa»

Muestra Internacional de Ilustración Contemporánea Afundación. Reúne una selección de obras contemporáneas cuya base creativa es la ilustración, elaboradas con técnicas diversas El hilo conductor de todas ellas es una creatividad y una imaginación excepcionales, que impulsan la innovación en los lenguajes visuales.

En el Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). Lunes a viernes: 17.30 a 20.30 horas. Sábados de 11.00 a 14.00 horas y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 31 de enero.

«Unha man que imaxina un mundo»

dedicada a la artista Menchu Lamas, considerada como una de las figuras más significativas del panorama artístico gallego actual. La muestra invita a los visitantes a sumergirse en la sensualidad de la forma y el color.

En Évame Oroza (Subida a Costa, 5). En horario de apertura del local, hasta final de año.

