«Reinventio»

Un espectáculo visualmente asombrante que sumerge al espectador en una aventura sin precedentes. La narración sigue a un mago que perdió su ilusión. ¿Será quien de recuperarla al recorrer sus pesadillas y sueños? El show mezcla ilusionismo, circo, danza y música en un mismo espectáculo. Dirigido a todos los públicos.

En el teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). De 18.00 a 20.30 horas. Entradas en ataquilla.com.

Actos

«En busca dos edificios perdidos»

Dentro de los programas de divulgación de la Fortaleza de O Castro, se desarrolla una actividad dirigida a familias con niños de 5 a 12 años con el fin de que se acerquen de forma participativa y lúdica a la historia de la fortaleza.

En la Fortaleza de O Castro (Paseo Rosalía de Castro, 5). De 11.00 a 12.30 horas.

«Misterio na Vila Romana de Toralla»

Actividad dirigida a familias con niños a partir de los 8 años. Necesaria inscripción previa Tlf. 615258531

En la Villa Romana de Toralla. De 12.00 horas a 13.30 horas.

Juego de realidad alternativa

En Blood ClockTower, los jugadores se dividen en dos bandos: por un lado, los aldeanos y los forasteros; por el otro, el diablo y sus secuaces… pero nadie sabe con certeza quién es quién. Cada noche, en secreto, el diablo decidirá quién muere en Ravenswood. Y cada día, todos los jugadores pueden ejecutar a un sospechoso en la plaza del pueblo y así acabar con el mal… si eligen bien

En Café Uf (Pracer, 19). De 19.30 a 22.00 horas.

Teatro

«Conto de Nadal»

Obra de teatro familiar de commedia dell’arte a cargo de Vicus Teatro y dirigida por Pablo Carrera. Un clásico de la literatura universal de Charles Dickens pensado para que toda la familia viva una experiencia inolvidable.

Aproinppa (Rúa Segunda República, 10). A las 19.00 horas.

«Tarzán, el musical»

La historia clásica, no de Disney, sino la original en formato musical. Un viaje en el que el romance entre un hombre «salvaje» y una dama «de bien» nos muestra qué es la verdadera humanidad y cómo las etiquetas sociales no son la mejor descripción.

En el Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 16.00 horas.

«O home que xa non sabía ir ao teatro»

Es una propuesta a veces absurda, pero que aborda temas relevantes. El pretexto es el recuerdo de un espectáculo de hace 25 años. ¿Qué permanece hoy? ¿Cómo se ha mantenido vivo durante todo este tiempo? Más allá de eso, la pieza propone que repensemos nuestra posición como espectadores.

Teatro Permanente (Abeleira Menéndez 7). A las 20.00 horas.

Jamming Session

Es una creación del momento: a partir de sugerencias voluntarias del público, se construyen diferentes improvisaciones teatrales de distintos estilos o géneros. En un ambiente relajado y respetuoso, en el que se co-crea la magia escénica.

En el Auditorio Municipal del Concello (Praza do Rei, 1). A las 18.00 horas.

«Anatomía dunha serea»

Una pieza de teatro documental en la que Iria Pinheiro comparte en primera persona su experiencia como mujer, madre y víctima de violencia obstétrica. Una obra autobiográfica y necesaria que combina memoria, escena y testimonio real..

En A Morada ( Enrique Xabier Macías, 6). A las 12.00 horas.

Música

Jam session en el Arco da Vella

Espacio que cada domingo reúne a músicos, aficionados y amantes de la música en vivo para compartir improvisaciones, energía y talento.

En el Arco da Vella (Churruca, 2). A las 19.30 hora.

agenda@farodevigo.es