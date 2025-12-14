Qué hacer en las comarcas

O Apalpador se instala en Camposancos

La parroquia de Camposancos (Lalín) sigue con su programación navideña. Hoy es la apertura de la Casa do Apalpador. Fantoches Baj ofrece dos sesiones de títeres durante la tarde. Y se hará la recogida solidaria para la campaña Ningún neno sen xoguete. Hay servicio de barra, meriendas y chocolate con churros. Organizan los colectivos de vecinos y mujeres.

Hoy, desde las 16:00 horas

Navidad tropical en Unha Aldea no Nadal

El programa Unha Aldea no Nadal, organizado por la Asociación Sociocultural de Codeseda, en Doade (Lalín), continúa hoy con Nadal Tropical, a cargo de Habana Feeling. No falta el mercadillo solidario y las visitas guiadas al Museo Casa do Patrón.

Hoy, a partir de las 16:30

Mercadillo en Silleda

The Red School Lion y su alumnado organizan un Christmas Market en la plaza de Benito Rivas (en caso de lluvia se traslada al pabellón municipal de deportes). Hay galletas, bizcochos, juguetes, libros, bisutería o chocolate caliente, y sortea una cesta.

Hoy, de 16:00 a 19:00

Pio K Trío en el Casino

La cafetería del Casino de Lalín acoge el concierto de Pío K Trío. Pío Barreiro explora su faceta de vocalista junto al baterista Manuel González y al guitarrista Iván Barreiro.

Hoy, a las 13:00 horas

Conciertos de corales en la residencia As Dores

La residencia As Dores, de Lalín, continúa con su programación especial de Navidad, que incluyó sendos conciertos de corales. Ayer a mediodía estuvo la agrupación de Lalín, que por la tarde participó en el concierto de villancicos junto a Vales Mahía y Soutomaior en el Salón Teatro. Y el viernes había deleitado a la comunidad la Polifónica de Agolada.

| Bernabé/Ángel Abeledo

Gala navideña del club Aehde en el Lalín Arena

El parqué del Lalín Arena acogió ayer el primer evento del recién creado club de patinaje artístico Aehde Lalín. Demostraron sus habilidades los participantes en esta actividad extraescolar de los CEIP Xesús Golmar y Manuel Rivero. También hubo representación de la escuela y del citado club de O Carballiño. En suma, unos 150 patinadores en pista.

| Bernabé/Ángel Abeledo

‘Esperta o rinoceronte’ abre el telón titiritero

El Muso da Marioneta de Lalín, ubicado en el Pazo de Liñares, acogió ayer la representación de la obra Esperta o rinoceronte, de la compañía Nao Caracola y dirigida a público familiar e infantil a partir de 6 años. Esta actuación abrió el telón de una temporada a la que se pretende dar continuidad con una programación estable a lo largo del año.

| Bernabé/Ángel Abeledo

Taller de recetas en la Gastroteca Lalinense

La Gastroteca Lalinense, ubicada en la tienda de la fábrica de embutidos en Agruchave, acogió ayer un taller de recetas de Navidad. La restauradora Noela Torres explicó la elaboración de distintos platos tan sabrosos y equilibrados como económicos y fáciles de preparar, incluso para quienes no tienen conocimientos previos de cocina.