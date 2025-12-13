Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el sábado 13 de diciembre en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 13 de diciembre de 2025 en Vigo:
«Chegar e encher»
Bea Campos ha creado un monólogo ácido y humorístico, un espectáculo de Inventi Teatro que combina narración oral, cabaret e improvisación para reflexionar sobre las expectativas sociales, los roles de género y la belleza del fracaso.
- Sala Ártika (Beiramar, 113). A las 20.30 horas. Entradas desde 11 euros.
Actos
Salseo Market
Gráficos, textiles, ilustración, cerámica y un sinfín de hermosas obras que merecen ser vistas, tocadas y celebradas. Supra Lab abrirá sus puertas con una sesión de DJ, un buen ambiente y artistas con ganas de charlar, mostrar su proceso y compartir con cariño lo que hacen.
- Supralab (Rosalía de Castro, 19). A las 20.00 horas.
ChurruGaza
Subasta de arte benéfica para recaudar fondos para la UNRWA (United Nations Relief and Works Agency), asociación internacional dedicada a proporcionar ayuda humanitaria al pueblo palestino.
- Tinta Negra (Rúa dos Irmandiños). A las 18.30 horas.
Presentación «Zadym» de Moon Cresta
Presentación del nuevo trabajo de la banda, una banda sonora a la que se le ha agregado, después, una historia en forma de cómic .
- Doble sesión. Por la mañana en Discos Elepé (Doutor Cadaval, 35). A las 12.00 horas. Por la tarde en A Casa de Arriba (Martín Códax, 23). A las 20.00 horas.
II Pop UP A Casa Rodante
La organización invita al público a asistir al encuentro, en el que participarán los artistas invitados de este año, cuyos productos permanecerán a la venta durante todo el mes.
- A Casa Rodante (Cánovas del Castillo, 1). De 16.00 horas a 20.30 horas.
Teatro
«Tarzán, el musical»
La historia clásica —no la de Disney, sino la original— en formato musical. Un viaje en el que el romance entre un hombre «salvaje» y una dama «de bien» nos muestra qué es la verdadera humanidad y cómo las etiquetas sociales no son la mejor descripción.
- Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 16.00 horas. Entradas desde 40 euros.
«Papá Noel, el musical de la Navidad»
Combina música, humor y coreografía diseñada para el público familiar.
- Planta 2 del Centro Comercial Gran Vía (Miradoiro, 2). Habrá dos funciones, a las 16.30 horas y a las 19.30 horas. Hay sillas libres y también se puede ver de pie.
«O home que xa non sabía ir ao teatro»
Una propuesta a veces absurda pero que aborda temas relevantes. El pretexto es el recuerdo de un espectáculo de hace 25 años. ¿Qué permanece hoy? ¿Cómo se ha mantenido vivo durante todo este tiempo? Más allá de eso, la pieza propone que repensemos nuestra posición como espectadores.
Teatro Permanente (Abeleira Menéndez 7). A las 20.00 horas.
Música
Madmen
Una banda que versiona grandes temas de rock y garage de los 60 a los 2000, formada por David Outumuro a la batería, Joselo García al bajo y voz, y Alberto Lopo a la guitarra y voz. Tres músicos profesionales que compaginan este proyecto con su trabajo en otras bandas, docencia, trabajo de estudio y producciones musicales.
- La Pecera (Pizarro, 35). A las 21.30 horas.
Pablo Mandó y Mesa Calambre
Debut de Mesa Calambre con Pablo Mandó. Una noche para descubrir un nuevo grupo que viene a sorprender a los vigueses.
- Sala Kominsky (Irmandiños, 3). A las 21.30 horas. Entradas anticipadas a 5 euros.
