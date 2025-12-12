Jethro Tull actuará en Vigo dentro de su gira mundial de conciertos

La legendaria banda de rock progresivo Jethro Tull volverá a hacer escala en Vigo en 2026, cuando regresará a la ciudad olívica en concierto dentro de su actual gira mundial «Seven Decades» en una experiencia sonora en la que recorrerán toda su trayectoria. «Desde los primeros acordes de 1968 hasta la fuerza vanguardista de RökFlöte (2023), la banda promete una noche cargada de historia, música y emociones», destacan.

Con varios éxitos de ventas y crítica, como los clásicos «Thick as a brick», «A passion play», «War child» o «Songs from the wood» y dos docenas de álbumes, Jethro Tull ha forjado una identidad única desde su creación en 1968. En estas cinco décadas, han probado varios estilos, desde el blues-rock hasta el jazz fusión, pasando por el folk, el heavy e incluso la música clásica. Así surge su propia visión de lo que se conoce como rock progresivo o rock sinfónico, corriente de la que son uno de los exponentes.

Bajo la dirección del inconfundible Ian Anderson, cada presentación será un homenaje al legado musical de Tull, combinando rock progresivo, folk y toques clásicos en un espectáculo envolvente. «No es solo un show: es una travesía por siete décadas de innovación y arte», remarcan.

El concierto de Jethro Tull en Vigo se celebrará en el auditorio Mar de Vigo el 15 de marzo de 2026 a las 19.00 horas. Las entradas están ya a la venta desde 35 euros en www.teuticket.es.