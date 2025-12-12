Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 12 de diciembre de 2025 en Vigo:

Jesús Ruiz Mantilla presenta «Franco y yo» en el Club FARO

«Franco y yo» es el título de la charla-coloquio en el Club FARO del escritor y periodista Jesús Ruiz Mantilla y de su último libro, en el que cuenta de qué manera la dictadura y su propia figura marcó y marca a varias generaciones de españoles.

Salón de actos del MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libres hasta completar el aforo de 150 personas.

Actos

Viernes de la EMAO

Luis Ruego Fernández, estudioso e investigador del folclore tradicional gallego, presenta «Aida e Rosa, cantadeiras de Moscoso».

Biblioteca de la EMAO (García Barbón, 5). A las 19.00 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

Entreculturas Vigo

La fundación ofrece alternativas al consumo navideño para concienciar sobre el cuidado del medio ambiente a través de la reutilización, el reciclaje, el ecologismo y la economía circular. Con un espacio para el intercambio de bienes (ropa y/o cualquier tipo de objeto).

Fundación Entreculturas (Velázquez Moreno, 9). De 16.00 a 19.00 horas.

«Milagros de rescate»

El artista Wences Lamas volvió a Galicia hace tres años, completamente roto. Ciertos fenómenos muy concretos consiguieron que no se desintegrase del todo. Están condensados en la exposición «Milagros de rescate», que se inaugura hoy.

Café Uf (Pracer, 19). A las 21.12 horas. La exposición estará hasta el próximo 15 de enero. Entrada libre hasta completar aforo.

Música

Concierto lírico solidario por Palestina

Participarán el tenor Enrique Martínez, la soprano Anna Melikova, el barítono Eliseu Mera y Severino Ortiz al piano. Está organizado por el equipo de voluntariado de la oenegé Oxfam Intermon de Vigo.

Conservatorio Superior O Castro ( Manuel Olivié, 23). A las 19.30 horas. El precio es de 15 euros.

Concierto de Navidad de la Coral Casablanca

Recital de canciones navideñas a cargo de los coros filiales de la Fundación Casablanca: Coro Peques, Coro Juvenil, Coro Gepetto, Coro Los sonidos de la memoria, Coro Aférrate.

Auditorio Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.30 horas. Últimas entradas en ataquilla.com.

agenda@farodevigo.es