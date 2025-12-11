Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 11 de diciembre de 2025 en Vigo:

Estreno de «Rondallas», de Daniel Sánchez Arévalo

La premiere de «Rondallas» comenzará con una actuación especial de la Rondalla Gran Sol, la misma que aparece en la película. Media hora después comenzará el photocall, con el director, Daniel Sánchez Arévalo; el productor, Ramón Campos, y un destacado grupo de artistas.

Cines Tamberlick (C.C. Plaza Elíptica). A las 19.00 horas.

Actos

Vintax Market

Un mercado de arte, ropa y joyería sostenible y artesanal, con más de 30 profesionales y particulares repartidos .

Centro comercial Plaza Elíptica (Praza Francisco Fernández del Riego). De 12.00 horas a 20.30 horas.

«Literatura e Natureza»

El biólogo y escritor Xavier Queipo dará una charla sobre la naturaleza y su relación con la literatura.

RioLagares (Falperra, 16). A las 19.30 horas.

«Mulleres de Abril»

Esta edición está dedicada a películas dirigidas por mujeres que se centran en protagonistas femeninas, cuyas trayectorias vitales y activismo social y político ocupan el eje central de las narrativas cinematográficas gallegas, portuguesas y anglófonas seleccionadas. «Baronesa», de Juliana Antunes, es la última proyección del ciclo.

Edificio Cambón (Palma, 4). A las 18.00 horas.

«Criaturita»

María Bastarós presenta «Criaturita», un libro en el que Kaila, la protagonista, vive rodeada de desapariciones y autoengaños. Un ‘thriller’ rural que coquetea con lo fantástico y con la idea de que la realidad es la peor broma.

Galería Maraca (Dr. Cadaval, 12). A las 19.30 horas.

«O mundo de Jane Austen»

Presentación de la biografía de Jane Austen, de Raquel C. Pico, quien nos invita a conocer los lugares en los que vivió y trabajó la autora para así entender su escritura.

Libraría Cartabón ( Urzáiz, 125). A las 20.00 horas.

Teatro

«Conto de Nadal»

Obra de teatro familiar de commedia dell’arte a cargo de Vicus Teatro y dirigida por Pablo Carrera. Un clásico de la literatura universal de Charles Dickens pensado para que toda la familia viva una experiencia inolvidable.

Aproinppa (Segunda República, 10). A las 19.00 horas.

Música

Gabriel Grossi

El armonicista brasileño, tres veces finalista del Grammy Latino, ofrecerá su único concierto en Galicia.

La Pecera (Pizarro,35). A las 21.00 horas.

«Eterno Gardel»

Homenaje a Carlos Gardel, máximo exponente del tango. Los músicos Frans Banfield, Alberto Cunha, Guillermo Gagliardi, Juanma Ons y Juan Santomé repasarán, en formato concierto-coloquio, la vida, la obra y los misterios del icónico cantante.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23). A las 21.30 h.

Exposiciones

«Intersticios. Fotogramas 2014-2025»

Obras de Roberto Huarcaya.

MARCO (Príncipe, 54). De martes a sábado, de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 29 de marzo.

agenda@farodevigo.es