Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este miércoles 10 de diciembre de 2025 en Vigo:

Club FARO: «Archipiélago de las estaciones», con José Antonio de Ory

El embajador de España en Pakistán, José Antonio de Ory, impartirá hoy en el Club FARO una conferencia sobre Japón. El acto estará presentado po Marcelino Agís Villaverde, catedrático de Filosofía de la USC .

MARCO (Príncipe, 54). A las 20.00 horas. Acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar aforo de 150 personas.

Actos

CinemAteneo

Proyección especial del Ateneo Atlántico: «Holy Spider», una producción danesa ambientada en Irán, dirigida por el director danés-iraní Ali Abbasi.

Multicines Norte (Vía Norte, 22). A las 19.30 horas.

«Crear Porvir. Editorial Galaxia 1950-2025»

Celebración de los 75 años de la Editorial Galaxia con una exposición que recoge su legado literario y cultural. Un recorrido para conocer cómo la cultura y la lengua resistieron y crecieron.

Sede Afundación Vigo (Policarpo Sanz, 24). Hasta el 7 de enero.

Tardes no museo

Un taller sobre Fernández del Riego, dentro de la programación de la Red de Museos del Ayuntamiento de Vigo para el mes de diciembre.

Casa Galega da Cultura (Princesa, 2). A las 19.30 horas. Reservas en el teléfono 615258531.

Teatro

«Camino a la Meca»

Las actrices Lola Herrera y Natalia Dicenta, acompañadas por Carlos Olalla, representarán la obra escrita por el dramaturgo sudafricano Athol Fugard, que plantea una profunda reflexión sobre el aislamiento, la lucha interna y el conflicto entre adaptarse a las expectativas de la sociedad o seguir los propios sueños y deseos.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). A las 20.30 horas. Entradas: a partir de 17,80 euros.

«Conto de Nadal»

Obra de teatro familiar de commedia dell’arte a cargo de Vicus Teatro y dirigida por Pablo Carrera. Un clásico de la literatura universal de Charles Dickens pensado para que toda la familia viva una experiencia inolvidable.

Aproinppa (Rúa Segunda República, 10). A las 19.00 horas.

«Olaf presenta Contos Musicales»

Espectáculo teatral y musical para toda la familia en el que Olaf, maestro de ceremonias, conducirá a los pequeños espectadores por un cuento distinto cada día. Las funciones duran 30 minutos y el cuento de hoy es «El libro de la selva».

Centro comercial A Laxe (Cánovas del Castillo, 1). Se ofrecen cinco funciones diarias: a las 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 y 20.00 horas.

«Pomada Show»

Tercera temporada de este especial de Navidad, con espectáculos de comedia, conciertos y villancicos. Los artistas invitados son Qar, Lokirmo y Cristóbal. El evento estará presentado por Dudi.

Café De Catro a Catro (Gerona, 16). A las 21.00 horas. Entradas: 8 euros.

