Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este martes 9 de diciembre de 2025 en Vigo:

La Jam de La Casa de Arriba

La apertura de la sesión será por parte da banda The Bee Threes y una hora más tarde comezará la jam session. El trío de órgano The Bee Threes reúne a dos viejos amigos, el organista Ale Fernández y el guitarrista Felipe Villar, a los que se suma el joven baterista Brais Lorenzo. Juntos abordan el repertorio de los grandes tríos de órgano de la historia

La Casa de Arriba (Martín Códax, 23). A las 21.15 horas. Entrada: 6 euros.

Actos

«De La Habana ha venido un barco»

Presentación del libro de Marita de la Figuera, que rescata la labor filantrópica de las asociaciones de instrucción en América en favor de la alfabetización popular en Galicia. Evento conducido por Xabier Paz y organizado por el Ateneo Atlántico.

Café Vitruvia (Reconquista, 7). A las 19.30 horas.

Ciclo de cine: «Unha conexión estética»

En paralelo a la exposición de Irene González, «Si lembrar fose esquecer», el MARCO organiza un ciclo de cine de cinco sesiones, dirigido por José Manuel Mouriño, concebido como una oportunidad para profundizar en la obra de González a través de la imagen y los sonidos. En esta ocasión se proyectará el filme «Muchacha junto a una ventana leyendo una carta», de Jean-Claude Rousseau.

MARCO (Príncipe, 54). A las 18.00 horas.

«Así nos ven»

Charla-presentación del libro que habla sobre lo que no queremos ver de la adolescencia: violencia digital, grooming, tics e inteligencia artificial.

La Klandestina (Parque La Esperanza, 1). A las 18.30 horas.

Taller infantil

Cuento de Navidad con manualidades para los mas pequeños. Es necesaria reserva previa.

Centro comercial Vialia. A las 17.30 horas.

Club de lectura

RioLagares organiza un club de lectura alrededor de la figura de Doris Lessing.

RioLagares (Falperra, 16). A las 19.30 euros.

Teatro

«Conto de Nadal»

Obra de teatro familiar de commedia dell’arte a cargo de Vicus Teatro y dirigida por Pablo Carrera. Un clásico de la literatura universal de Charles Dickens pensado para que toda la familia viva una experiencia inolvidable.

Aproinppa (Rúa Segunda República, 10). A las 19.00 horas.

«Olaf presenta Contos Musicales»

Espectáculo teatral y musical para toda la familia en el que Olaf, maestro de ceremonias, conducirá a los pequeños espectadores por un cuento distinto cada día. Las funciones duran 30 minutos y el cuento de hoy es el de Peter Pan.

Centro Comercial A Laxe (Cánovas del Castillo, 1). Se ofrecen cinco funciones diarias: a las 11.00 horas, 13.00 horas, 16.00 horas, 18.00 horas y 20.00 horas.

Exposiciones

«Intersticios. Fotogramas 2014-2025»

Considerado un artista esencial en la exploración de técnicas fotográficas experimentales y en la representación de la relación ser humano-naturaleza, Roberto Huarca ya desarrolló una práctica del uso de fotogramas de gran formato.

MARCO (Príncipe, 54).De martes a sábados (festivos incluidos), de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.30 horas. Hasta el 29 de marzo.

«Quino na música»

La exposición de originales del famoso caricaturista argentino más importante del mundo hasta la fecha. A través de más de cien dibujos en blanco y negro, la exposición muestra cómo la música, desde el tango hasta el rock, pasando por la música clásica y el pop, recorre toda la trayectoria creativa de Joaquín Salvador Lavado, Quino, uno de los caricaturistas más importantes del siglo pasado.

Museo do Mar (Atlántida, 160). De martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 h. Sábados, domingos y festivos de 11.00 a14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Hasta el 11 de enero .

