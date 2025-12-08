Qué hacer hoy 8 de diciembre en Vigo

Valeria Castro

Tras completar una gira de 82 conciertos con entradas agotadas en teatros de más de 10 países con su primer álbum, Valeria presenta «El cuerpo después de todo», su segundo trabajo de larga duración.

En el Auditorio Palacio de Congresos Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 21.00 horas.

Exposiciones

«Unha man que imaxina un mundo»

Dedicada a la artista Menchu Lamas, considerada como una de las figuras más significativas del panorama artístico gallego actual. La muestra invita a los visitantes a sumergirse en la sensualidad de la forma y el color.

En Évame Oroza (Subida á Costa, 5). En horario de apertura del local. Hasta final de año.

«Interaccións. Espazo, corpo e obxecto»

Una muestra realizada en colaboración con la Universidade de Vigo, en la que participa alumnado, graduados y profesorado con vinculación pasada o presente con la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. En esta ocasión, comisariada por Basilisa Fiestras. Participan los artistas Manuel Balsas, Román Corbato & Miguel Benjumea, Suso Fandiño, Isis Huerga y María Roja.

En la Fundación Laxeiro (Policarpo Sanz, 15). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas. Sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

«Diversa»

Muestra Internacional de Ilustración Contemporánea Afundación. Reúne una selección de obras contemporáneas cuya base creativa es la ilustración, elaboradas con técnicas diversas El hilo conductor de todas ellas es una creatividad y una imaginación excepcionales, que impulsan la innovación en los lenguajes visuales.

En el Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13). De lunes a viernes, de 17.30 a 20.30 horas. Sábados, de 11.00 a 14.00 y 17.30 a 20.30 horas. Hasta el 31 de enero.

Belén monumental

Bajo el título «Camiño a Belén», el escultor José Luis Mayo Lebrija, con la colaboración de la Agrupación Belenista A Morana, ha distribuido casi 200 figuras por los más de 200 metros cuadrados reservados para el nacimiento.