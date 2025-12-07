Qué hacer en las comarcas

Actividades

Doade estrena esta tarde su Aldea no Nadal

El lugar de Codeseda, en la parroquia lalinense de Doade, inaugura esta tarde su iluminación navideña. Se trata de la sexta edición de su propuesta Unha aldea no Nadal, proyecto impulsado por el museo etnográfico Casa do Patrón. Tras el encendido de las luces en esta aldea la jornada será amenizada por la música tradicional del grupo de gaitas Os Trasnos de Doade.

A partir de las 18.00 horas

Fiesta para recibir el año nuevo en A Xesta

La asociación vecinal de A Xesta organiza una fiesta de fin de año a la que se podrá asistir pagando 15 euros. La entrada al evento que se realizará en el centro social de esta parroquia lalinense da derecho a una copa de bienvenida, cotillón, chocolate con churros en una fiesta con música y donde habrá sorpresas. Las reservas se pueden realizar en los números de teléfono 656 38 26 58, 722 72 79 34, 648 08 62 31, 675 37 34 70, 658 20 58 84 ó 636 43 74 77.

Nacional de futbolín en el Lalín Arena

La competición nacional de futbolín organizada por Recreativos Presas dio comienzo ayer por la mañana en el Lalín Arena. En esta cita, que finaliza hoy, toman parte 195 equipos de movimiento, 162 de parado y 19 conjuntos femeninos. La organización distribuirá un total de 10.000 euros en premios y más de 200 trofeos entre los mejores equipos en las distintas secciones de esta competición, la denominada Copa EVO-Presas.