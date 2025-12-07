Qué hacer hoy 7 de diciembre en Vigo

Mercado arte por Navidad en el Calvario

Evento organizado por No todo el pescado está vendido. Un mercado marcado por la carga artística de los expositores. Los puestos de pescadería y la planta baja se convierten en estands donde artistas y artesanos seleccionados tras una convocatoria de entre unas 300 solicitudes exponen su trabajo. Las disciplinas son: pintura, ilustración, textil, joyería, serigrafía, cerámica...

En el Mercado del Calvario (Urzáiz, 183). De 10.00 a 20.30 horas.

Actos

Monsters World Tour

Espectacular show americano en el que los enormes ‘monster trucks’ serán los protagonistas. El público podrá escuchar el rugido de los motores mientras los pilotos realizan imposibles acrobacias en las que el equilibrio y la habilidad son las claves del espectáculo. Derrapajes de 180 y 360 grados, tractores a dos ruedas, ejercicios de alto riesgo, saltos sobre varios vehículos...

En el Instituto Feiral de Vigo (Avda. do Aeroporto, 772). A las 19.00 horas. Hasta el domingo 7 de diciembre, se necesitan entradas.

Mercadillo

Mercado de antigüedades, ropa de verano, muebles, artículos «vintage», entre otros.

En la Casa de la Abuela (Zapateira, 8 - Canido), de 11.00 horas a 15. 00 horas.

«En busca dos edificios perdidos»

Dentro de los programas de divulgación de la Fortaleza de O Castro, se desarrolla una actividad dirigida a familias con niños de 5 a 12 años con el fin de que se acerquen de forma participativa y lúdica a la historia de la fortaleza.

En la Fortaleza de O Castro (Paseo Rosalía de Castro, 5). De 11.00 a 12.30 horas.

«Misterio na Vila Romana de Toralla»

Actividad dirigida a familias con niños a partir de los 8 años. Necesaria inscripción previa (tlf. 615258531).

En la Villa Romana de Toralla. De 12. 00 horas a 13.30 horas.

Teatro

«Conto de Nadal»

Obra de teatro familiar de ‘commedia dell’arte’ a cargo de Vicus Teatro y dirigida por Pablo Carrera. Un clásico de la literatura universal de Charles Dickens pensado para que toda la familia viva una experiencia inolvidable.

Aproinppa (Rúa Segunda República, 10). A las 19.00 horas.

Tributo Las Guerreras K-Pop

Las superestrellas del pop coreano Rumi, Mira y Zoey forman parte de la banda de K-Pop HUNTR/X, pero tienen una identidad secreta: son cazadoras de demonios. Las famosas cantantes siempre intentan proteger a la humanidad, y en especial a sus fans, de una oscura amenaza sobrenatural y sus demonios usurpadores de almas.

En el Cine Teatro Salesianos (Venezuela, 3). A las 12.00, 17.00, 19.00 y 21.15 h.oras. Entradas a la venta en ataquilla.com.

Música

Jam session

Como cada domingo, reunión de músicos, aficionados y amantes de la música jazz en vivo para compartir improvisaciones, energía y talento.

En el Arco da Vella (Churruca, 2). A partir de las 19.30 horas.

Exposiciones

«Interaccións. Espazo, corpo e obxecto»

Una muestra realizada en colaboración con la Universidad de Vigo, en la que participa alumnado, graduados y profesorado con vinculación pasada o presente con la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. En esta ocasión, comisariada por Basilisa Fiestras, en la que participan los artistas Manuel Balsas; Román Corbato & Miguel Benjumea; Suso Fandiño; Isis Huerga y María Roja.

En Fundación Pintor Laxeiro (Policarpo Sanz, 15). De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00 horas. Sábados, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas. Abierta hasta el 18 de enero.

