Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este sábado 6 de diciembre de 2025 en Vigo:

Monsters World Tour

Espectacular show americano en el que los enormes monster trucks serán los protagonistas. El público podrá escuchar el rugido de los motores mientras los pilotos realizan imposibles acrobacias en las que el equilibrio es la clave del espectáculo.

Instituto Feiral de Vigo, Ifevi, (Avda. Aeroporto, 772). A las 19.00 horas.

Actos

Taller familiar: «Los viajes de Colmeiro»

Esta propuesta para familias con niñas y niños de 5 a 12 años es una fantástica oportunidad para que los pequeños exploren distintas ciudades tal y como Colmeiro las vio y sintió. La actividad pretende acercar el público a su obra a través de la emoción, de los recuerdos y del vínculo con la tierra.

Pinacoteca Francisco Fernández del Riego (Abeleira Menéndez, 8). A las 12.00 horas.

Visita guiada: «Os últimos marqueses»

Historia del Pazo de Castrelos desde 1895 hasta 1934.

Museo Municipal Quiñones de León (Camiño Corredoura, 41). A las 17.30 horas.

Cuentacuentos

«A Apalpadora conta uns contiños», con Rita Doallo. Para niños a partir de los 4 años.

Planta baja del C.C. Camelias. A las 12.00 horas.

Teatro

«El libro musical» de Luli Pampín

En este nuevo show para toda la familia, siempre acompañada por su amiga fiel La Radio Mágica, Luli Pampín se adentra en el mundo de una biblioteca. Allí descubrirá que los libros llevan tiempo cerrados y los visita un misterioso personaje llamado Polvoso que hace que las páginas olvidadas queden poco a poco vacías y sin nada que contar. Es entonces cuando Luli se propone la aventura de crear un libro musical que siempre esté abierto, lleno de alegría y luz.

Auditorio Mar de Vigo (Beiramar, 59). A las 12.30 horas y a las 17.00 horas. Entradas: desde 32 euros

«Conto de Nadal»

Obra de teatro familiar de commedia dell’arte a cargo de Vicus Teatro y dirigida por Pablo Carrera. Un clásico de la literatura universal de Charles Dickens pensado para que toda la familia viva una experiencia inolvidable.

Aproinppa (Rúa Segunda República, 10). A las 19.00 horas.

«Gary Show»

Gary es un chico de Vigo con un gran sentido del humor que ya está contando sus chistes por ahí.

Arco da Vella (Churruca, 2). A las 21.00 horas.

Música

Alice Wonder

El Ciclo Momentos Alhambra cierra su programación gallega con un concierto de Alice Wonder que tocará canciones de su disco «Que se joda todo lo demás».

Island Club ( Estrela, 8). A las 21.00 horas.

Candlelight

Concierto multimedia en homenaje a Coldplay e Imagine Dragons, para todos los públicos.

Hotel Pazo Los Escudos (Avenida Atlántida, 106). A las 19.00 horas.

Homenaje a Lemmy Kilmister

Homenaje al carismático músico-compositor, fundador y líder de la banda Motörhead, fallecido hace 10 años. El plato fuerte será Motörhits, la banda que le rinde tributo. Antes, con 30 años en la escena viguesa «rompiendo» cuellos, actuará Septiembre Negro. Abrirá la noche el show de Roberto Suzuka.

Sala Master Club de Vigo (Rúa Urzaiz, 1). A las 21. 00horas. Venta de entradas en Vigo: Bar Princesa (Plaza de la Constitución) y Discos Elepe (Rúa Doctor Cadaval, 35).

Hollow Empty Minds + Serpe + Muriel

Serpe presenta su nuevo EP «Cuando el Cielo Arda» acompañado por Muriel, y el grupo barcelonés Hollow Empty Minds. Sesión de rock alternativo y post-punk.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22). A las 21.00 horas.

