Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el viernes 5 de diciembre en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 5 de diciembre de 2025 en Vigo:
«Conto de Nadal»
Obra de teatro familiar de commedia dell’arte a cargo de Vicus Teatro y dirigida por Pablo Carrera. Un clásico de la literatura universal de Charles Dickens pensado para que toda la familia viva una experiencia inolvidable.
- Aproinppa ( Segunda República, 10). A las 19.00 horas.
Actos
«Altares da cidade»
Presentación del proyecto colectivo Vigo, unha nova forma de alumear a cidade. Un proyecto que crea pequeños espacios de pausa y sentido en el corazón de l invierno.
- Asociación Cultural Évame Oroza 8Subida A Costa, 5). A las 18. 30 horas.
«Perder el norte»
Presentación del libro de María Quiroga, una novela sobre un viaje en bicicleta que ayuda a reordenar los pensamientos.
- Corte Inglés de Vigo (Gran Vía, 25). A las 19.00 horas.
Viernes de la EMAO
Eva Tarrío, comisaria de VARCO, nos contará cómo se organiza un evento cultural como éste: espacios expositivos, comisariado artístico, gestión cultural, etc., en una ciudad como Vigo.
- Biblioteca de la EMAO (García Barbón, 5). A las 19.00 horas.
Vintax Market
Un mercado con ropa de segunda mano y de autor y complementos sostenibles, como bolsos o bisutería hecha a mano.
- Planta baja del centro comercial Plaza Elíptica, entre las 12.00 horas y las 20.30 horas.
Teatro
Los monólogos de la Treus
Show de stand up comedy e improvisación. Comedia sin filtros, sin postureo y con mucha verdad.
- Island Club (Pza Estrela, 8). A las 22.00 horas.
Música
La peña de Daniel Calá
Se tocarán los éxitos internacionales en Español, de artistas como Nicola Di Bari, Charles Aznavour.
- Café-bar La Guardia (Camelias, 16). A las 20.00 horas. Entrada: 3 euros.
Música para flauta de Bisel
El músico Paulo P ofrece un concierto solista de repertorio contemporáneo donde se interpretan piezas de Dinescu, Dorwarth, Hirose, Leenhouts, Linde y Sato.
- Teatro Permanente (Abeleira Menéndez, 7). A las 20.00 horas.
Ben Salter + Pablo y los ciervos dorados
Ben Salter es un cantautor australiano todoterreno, que en esta ocasión aparece acompañado por la banda Captain Fighting Machine. Pablo y los ciervos dorados son un grupo gallego emergente.
- Sala Komisky (Irmandiños, 3). A las 21.00 horas.
