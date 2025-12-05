Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 5 de diciembre de 2025 en Vigo:

«Conto de Nadal»

Obra de teatro familiar de commedia dell’arte a cargo de Vicus Teatro y dirigida por Pablo Carrera. Un clásico de la literatura universal de Charles Dickens pensado para que toda la familia viva una experiencia inolvidable.

Aproinppa ( Segunda República, 10). A las 19.00 horas.

Actos

«Altares da cidade»

Presentación del proyecto colectivo Vigo, unha nova forma de alumear a cidade. Un proyecto que crea pequeños espacios de pausa y sentido en el corazón de l invierno.

Asociación Cultural Évame Oroza 8Subida A Costa, 5). A las 18. 30 horas.

«Perder el norte»

Presentación del libro de María Quiroga, una novela sobre un viaje en bicicleta que ayuda a reordenar los pensamientos.

Corte Inglés de Vigo (Gran Vía, 25). A las 19.00 horas.

Viernes de la EMAO

Eva Tarrío, comisaria de VARCO, nos contará cómo se organiza un evento cultural como éste: espacios expositivos, comisariado artístico, gestión cultural, etc., en una ciudad como Vigo.

Biblioteca de la EMAO (García Barbón, 5). A las 19.00 horas.

Vintax Market

Un mercado con ropa de segunda mano y de autor y complementos sostenibles, como bolsos o bisutería hecha a mano.

Planta baja del centro comercial Plaza Elíptica, entre las 12.00 horas y las 20.30 horas.

Teatro

Los monólogos de la Treus

Show de stand up comedy e improvisación. Comedia sin filtros, sin postureo y con mucha verdad.

Island Club (Pza Estrela, 8). A las 22.00 horas.

Música

La peña de Daniel Calá

Se tocarán los éxitos internacionales en Español, de artistas como Nicola Di Bari, Charles Aznavour.

Café-bar La Guardia (Camelias, 16). A las 20.00 horas. Entrada: 3 euros.

Música para flauta de Bisel

El músico Paulo P ofrece un concierto solista de repertorio contemporáneo donde se interpretan piezas de Dinescu, Dorwarth, Hirose, Leenhouts, Linde y Sato.

Teatro Permanente (Abeleira Menéndez, 7). A las 20.00 horas.

Ben Salter + Pablo y los ciervos dorados

Ben Salter es un cantautor australiano todoterreno, que en esta ocasión aparece acompañado por la banda Captain Fighting Machine. Pablo y los ciervos dorados son un grupo gallego emergente.

Sala Komisky (Irmandiños, 3). A las 21.00 horas.

agenda@farodevigo.es