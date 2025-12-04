Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 4 de diciembre de 2025 en Vigo:

Vintax Market celebra su tercera edición

Un mercado con ropa de segunda mano y de autor y complementos sostenibles, como bolsos o bisutería hecha a mano. Participarán en total más de 30 profesionales y particulares, distribuidos en las cuatro jornadas.

Planta baja del centro comercial Plaza Elíptica, entre las 12.00 horas y las 20.30 horas. Los días 4, 5, 11 y 12 de diciembre.

Actos

«Activistas: cinema por mulleres»

Se proyectará el documental RBG (Betsy West e Julie Cohen), que ofrece una mirada íntima y reveladora de la vida y obra de la jurista Ruth Bader Ginsburg, jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos desde 1993 hasta su muerte en 2020.

Auditorio del Parque Nacional de las Islas Atlánticas (Edificio Cambón, Oliva, 3). A las 18.00 horas.

«La oración del mal»

Francisco Castro estará en Vigo firmando su novela, un thriller en el que la fe puede convertirse en un arma mortal.

Planta 5 del Corte Inglés Vigo ( Gran Vía, 25). A las 18.30 horas.

«É necesario facer de todo?»

Una conversación sobre el teatro gallego actual con la dramaturga, actriz y directora Esther Carrodeguas.

Asociación Cultural Évame Oroza (Subida A Costa, 5). A las 20.00 horas.

«O Vigo do tranvía e o Blues da Florida»

La asociación de alumnos y exalumnos del Programa de Mayores de la UVigo, Aulas de Formación Aberta, presentará la conferencia de Chiño Barral. El autor hablará sobre sus libros y descubrimientos como preparación para la historia de Vigo y la evolución de la ciudad.

Facultad de Comercio (Conde de Torrecedeira, 105) . A las 12.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.

«Coloquios en la soledad»

Estará dedicada a los muchos aspectos desconocidos del benedictino tudense Fray Rosendo Salvado, uno de los personajes más interesantes de la Historia de Galicia .

Biblioteca Eijo Garay, templo de la Soledad (O Castro). A las 20.00 horas

«Treasure Island»

Ramón Trigo presenta su nuevo libro, una recreación en imágenes del clásico de R.L. Stevenson. Estará acompañado por César Lorenzo, editor de Aira, y Dalmiro Núñez.

Versus Librería ( Venezuela, 80) A las 20.00 horas.

Boletín Glaucopis

El Instituto de Estudios Vigueses cerrará el presente curso académico 2025 con la presentación del boletín Glaucopis, que ya va por su número 30.

Salón de actos del Instituto de Estudios Vigueses (Cánovas del Castillo, 2). A las 19.30 horas.

Exposición benéfica + Adrian Timms

A Póla celebra la inauguración de una exposición benéfica con obras de numerosos artistas vigueses y un concierto de Adrian Timms. El objetivo es recaudar fondos para la investigación de la enfermedad de Alexander.

A Póla (Paseo de Alfonso XII,7) . A las 20.00 horas.

Crítica literaria

Crítica literaria sobre las nuevas formas de difusión , los medios de comunicación en internet.

Sede de la Fundación Euseino? (México, 37). A las 19.30 horas.

agenda@farodevigo.es