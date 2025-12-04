Qué hacer hoy en Vigo
Agenda cultural y de ocio para el jueves 4 de diciembre en Vigo
Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.
Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este jueves 4 de diciembre de 2025 en Vigo:
Vintax Market celebra su tercera edición
Un mercado con ropa de segunda mano y de autor y complementos sostenibles, como bolsos o bisutería hecha a mano. Participarán en total más de 30 profesionales y particulares, distribuidos en las cuatro jornadas.
- Planta baja del centro comercial Plaza Elíptica, entre las 12.00 horas y las 20.30 horas. Los días 4, 5, 11 y 12 de diciembre.
Actos
«Activistas: cinema por mulleres»
Se proyectará el documental RBG (Betsy West e Julie Cohen), que ofrece una mirada íntima y reveladora de la vida y obra de la jurista Ruth Bader Ginsburg, jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos desde 1993 hasta su muerte en 2020.
- Auditorio del Parque Nacional de las Islas Atlánticas (Edificio Cambón, Oliva, 3). A las 18.00 horas.
«La oración del mal»
Francisco Castro estará en Vigo firmando su novela, un thriller en el que la fe puede convertirse en un arma mortal.
- Planta 5 del Corte Inglés Vigo ( Gran Vía, 25). A las 18.30 horas.
«É necesario facer de todo?»
Una conversación sobre el teatro gallego actual con la dramaturga, actriz y directora Esther Carrodeguas.
- Asociación Cultural Évame Oroza (Subida A Costa, 5). A las 20.00 horas.
«O Vigo do tranvía e o Blues da Florida»
La asociación de alumnos y exalumnos del Programa de Mayores de la UVigo, Aulas de Formación Aberta, presentará la conferencia de Chiño Barral. El autor hablará sobre sus libros y descubrimientos como preparación para la historia de Vigo y la evolución de la ciudad.
- Facultad de Comercio (Conde de Torrecedeira, 105) . A las 12.30 horas. Entrada libre hasta completar aforo.
«Coloquios en la soledad»
Estará dedicada a los muchos aspectos desconocidos del benedictino tudense Fray Rosendo Salvado, uno de los personajes más interesantes de la Historia de Galicia .
- Biblioteca Eijo Garay, templo de la Soledad (O Castro). A las 20.00 horas
«Treasure Island»
Ramón Trigo presenta su nuevo libro, una recreación en imágenes del clásico de R.L. Stevenson. Estará acompañado por César Lorenzo, editor de Aira, y Dalmiro Núñez.
- Versus Librería ( Venezuela, 80) A las 20.00 horas.
Boletín Glaucopis
El Instituto de Estudios Vigueses cerrará el presente curso académico 2025 con la presentación del boletín Glaucopis, que ya va por su número 30.
- Salón de actos del Instituto de Estudios Vigueses (Cánovas del Castillo, 2). A las 19.30 horas.
Exposición benéfica + Adrian Timms
A Póla celebra la inauguración de una exposición benéfica con obras de numerosos artistas vigueses y un concierto de Adrian Timms. El objetivo es recaudar fondos para la investigación de la enfermedad de Alexander.
- A Póla (Paseo de Alfonso XII,7) . A las 20.00 horas.
Crítica literaria
Crítica literaria sobre las nuevas formas de difusión , los medios de comunicación en internet.
- Sede de la Fundación Euseino? (México, 37). A las 19.30 horas.
