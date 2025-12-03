Luz Casal anuncia un concierto en Vigo: será el próximo 26 de febrero en el Teatro Afundación

Luz Casal anuncia que dará un concierto en Vigo el próximo 26 de febrero de 2026 en el Teatro Afundación dentro de su gira 'Me voy a permitir'. Las entradas para el concierto salen a la venta mañana, jueves 4 de diciembre, en Ataquilla.com con precios que oscilan entre los 50 y los 70 euros, según sector.

Su paso por Galicia incluye otras dos fechas: el 26 de marzo en Santiago, cuyas entradas también salen mañana a la venta; y en A Coruña el 11 de abril, donde ya ha colgado el cartel de 'Sold out'.

Un nuevo disco

Luz Casal presentará en gira su nuevo disco ‘Me voy a permitir’, el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera, en el que «se concede el antojo de mostrar diez caras, tantas como canciones: diez actitudes, diez miradas, diez formas de entender el mundo».

«Se mueve con la libertad de quien ya no tiene que demostrar nada. Enseña sus cartas como dama de la chanson francesa y voz contemporánea del cancionero latinoamericano. Como cronista de lo cotidiano y rockera que jamás colgó los pantalones de cuero», cuentan desde su equipo.

Este nuevo espectáculo, aseguran, es un puente entre pasado y futuro, «certifica su doble condición de compositora intuitiva y talentosa e intérprete excepcional, capaz no solo de cantar sino de habitar las canciones», sean suyas o ajenas.

El espectáculo promete sobriedad y centrarse en la música. «Ajena a la pirotecnia y los artificios, se permite no seguir más señales que las de su propio instinto», explican los organizadores. Luz Casal estará acompañada en esta gira por: Tino di Geraldo, Jorge F. Ojea, Peter Oteo, JM Baldoma “Baldo” y Borja Montenegro.